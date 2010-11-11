-EKİMDE EN YÜKSEK GETİRİYİ BORSA SAĞLADI ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Finansal yatırım araçlarından İMKB 100 Endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Ekim/2010'' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,65, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,99 oranlarıyla İMKB 100 Endeksinde gerçekleşti. ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 5,71, mevduat faizi yüzde 0,58, külçe altın yüzde 0,49 ve Avro yüzde 0,07 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde de Amerikan doları yüzde 6,28, mevduat faizi yüzde 1,19, külçe altın yüzde 1,10 ve avro yüzde 0,68 oranında yatırımcısına kaybettirdi. İMKB 100 Endeksi üç aylık, altı aylık ve yıllık değerlendirmelerde de en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. İMKB 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,98, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde14,30 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Altı aylık değerlendirmeye göre de İMKB 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,38, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,23 oranında yatırımcısına kazandırdı. Aynı dönemde Amerikan doları, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,61, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,55 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi. Yıllık bazda ise en fazla kaybettiren yatırım aracı Avro oldu. Avro, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,27, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,28 kaybettirdi. -YILLIK DEĞERLENDİRME- Yıllık değerlendirmede yatırım araçları, reel getiri oranlarına göre, İMKB 100 Endeksi, külçe altın, mevduat faizi, Amerikan doları ve avro şeklinde sıralandı. ÜFE ile indirgendiğinde, İMKB 100 Endeksi yüzde 25,24 ve külçe altın yüzde 13,39 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Mevduat faizi yüzde 1,76, Amerikan doları yüzde 11,78 ve avro yüzde 17,27 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde de İMKB 100 Endeksi yüzde 26,74 ve külçe altın yüzde 14,75 reel getiri sağladı, mevduat faizi yüzde 0,59, Amerikan doları yüzde 10,73 ve avro yüzde 16,28 kayıp yarattı.