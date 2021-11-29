Ekimde dış ticaret açığı 1,44 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre ihracat ekimde yıllık yüzde 20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise 1,44 milyar dolar oldu.

İhracat ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak, 181 milyar 673 milyon dolar, ithalat ise yüzde 22,5 artışla, 215 milyar 533 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ekim ayında yüzde 19,8 artarak 16 milyar 410 milyon dolardan, 19 milyar 659 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,9 artarak 15 milyar 611 milyon dolardan, 16 milyar 533 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ekim ayında 3 milyar 126 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,0 artarak 36 milyar 193 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 118,9 oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,5'e yükseldi

Ekimde dış ticaret açığı yıllık yüzde 40,1 azalarak 2 milyar 399 milyon dolardan, 1 milyar 438 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ekim ayında yüzde 87,8 iken, 2021 Ekim ayında yüzde 93,5'e yükseldi.

Ekim ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,0 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Ekim ayında imalat sanayinin payı yüzde 95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.



Ocak-ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 692 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 223 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 131 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 104 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.



Ocak-ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 789 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 836 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 895 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 202 milyon dolar ile İtalya ve 8 milyar 757 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 525 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 434 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 509 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 58 milyon dolar ile ABD, 945 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,1'ini oluşturdu.



Ocak-Ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 26 milyar 61 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 22 milyar 611 milyon dolar ile Rusya, 17 milyar 876 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 515 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 306 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,1'ini oluşturdu.