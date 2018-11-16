Ekimde 1162 şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 11,9 artarak 6 bin 328'den 7 bin 81'e yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 4,68 arttı ve bin 162 oldu. Eylülde kapanan şirket sayısı bin 110 idi.

Kurulan şirket sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,24 artarken, kapanan şirket sayısı da yüzde 9,29 azaldı.

Ocak-ekim döneminde ise kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,72 artarak 71 bin 907, kapanan şirket sayısı ise yüzde 8,72 azalarak 9 bin 467 oldu.