-Ekim ayının zam şampiyonu kabak ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Tüketici fiyatları bazında bakıldığında Ekim ayında fiyatı en çok artan ürün kabak oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, geçen ay yüzde fiyatı yüzde 40,32 artan kabak zam şampiyonu olurken, kabağı, fiyatı yüzde 39,40 artış gösteren salatalık ve yüzde 28,20 artış gösteren sivri biber izledi. Geçen ay erkek kazağının fiyatı yüzde 27,74 yükselirken, patlıcan da yüzde 25,63 zamlandı. Ekim'de en yüksek artış gösteren diğer ürünler arasında ise yüzde 23,50 ile kadın kabanı, yüzde 23,03 ile kadın botu, yüzde 22,92 ile çocuk kabanı, yüzde 21,86 ile taze fasulye, yüzde 20,68 ile yumurta, yüzde 16,49 ile sigara, yüzde 14,90 ile baharat, yüzde 13,02 ile rakı, yüzde 12,63 ile doğalgaz, yüzde 11,75 ile elektrik ücreti, yüzde 7,59 ile nohut, yüzde 6,82 ile kaşar peyniri, yüzde 6,18 ile süt, yüzde 5,67 ile soba ve aksesuar malzemeleri, yüzde 5,06 ile bira bulunuyor. -Limon, yurt içi turlar, havuç ve elmanın fiyatı düştü- TÜİK'e göre, geçen ay fiyatı düşen ürünlerin başında ise yüzde 26,35 ile limon geldi. Limonu, yüzde 22,96 fiyat düşüşüyle yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15,62 fiyat düşüşüyle havuç ve yüzde 10,55 fiyat düşüşüyle elma izledi. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünler listesinde yüzde 6,37 oranında ucuzlayan salça, yüzde 5,86 ucuzlayan mücevher, yüzde 5,10 ucuzlayan patates, yüzde 4,54 ucuzlayan kuru soğan, yüzde 4,44 ucuzlayan tavuk eti, yüzde 3,94 ucuzlayan yemek odası takımı, yüzde 1,32 ucuzlayan bal, yüzde 1,16 ucuzlayan sosis, yüzde 1,14 ucuzlayan benzin, yüzde 0,99 ucuzlayan bisküvi, yüzde 0,79 ucuzlayan hijyenik zeminler için temizlik malzemeleri ve bakım ürünleri, yüzde 0,65 ucuzlayan pirinç, yüzde 0,58 ucuzlayan makarna ile yüzde 0,25 ucuzlayan zeytinyağı yer aldı. Dana eti yüzde 0,03 ile LPG dolum ücreti de yüzde 0,16 ile fiyatı en az artan ürünler oldu.