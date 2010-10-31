-EKİM AYININ ZAM ŞAMPİYONU DOMETES OLDU ANKARA (A.A) - 31.10.2010 - Ekim ayında marketlerde fiyatı en çok artan ürün domates ve patates oldu. Ekimde domateste yüzde 62,9, patateste yüzde 32,5 fiyat artışı gerçekleşti. Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) gıda fiyatları ve aylık fiyat değişimlerine ilişkin açıklamasına göre, Ekim ayındaki, üretici ve market fiyatları arasındaki fark yaş sebze ve meyvede yüzde 309,4 oldu. Kurutulmuş ürünlerde bu fark yüzde 285,3, baklagillerde yüzde 244,7, pirinçte yüzde 198,8 ve hayvansal ürünlerde yüzde 204,2’lere kadar çıktı. Ekim ayındaki market fiyatlarına bakıldığında 7 üründe fiyat değişimi olmazken, 5 üründe azalma, 15 üründe ise fiyat artışı oldu. Elma, kavun, nohut, pirinç, yumurta, tavuk eti ve toz şeker fiyatlarında değişim görülmezken, dana etinde yüzde 0,5, kuru kayısıda yüzde 1,8, fındıkta yüzde 6,3, kuru incirde yüzde 9,2, limonda ise yüzde 13,9 fiyat düşüşleri görüldü. Buna karşılık, domateste yüzde 62,9, patateste yüzde 32,5, sivri biberde yüzde 26,7, armutta yüzde 18,9, patlıcanda yüzde 14,6, havuçta yüzde 8,5, salatalıkta yüzde 8,5, soğanda yüzde 6,7, yeşil fasulyede yüzde 4,9, kırmızı mercimekte yüzde 3,9, kuru üzümde yüzde 3,9, yeşil mercimekte yüzde 3,3, kuru fasulyede yüzde 2,3, kuzu etinde yüzde 1,5, sütte ise yüzde 0,4 fiyat artışı oldu. -ÜRETİCİ FİYATLARI- Ekim ayındaki üretici fiyatlarına bakıldığında ise 7 üründe fiyatlar bir ay önceki fiyatlara göre değişmezken, 7 üründe azalma, 11 üründe ise fiyat artışları oldu. Salatalık, yeşil fasulye, havuç, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm ve sütte fiyat değişimi görülmezken, domateste yüzde 58,1, patateste yüzde 40, kuru incirde yüzde 20, patlıcanda yüzde 14,7, armutta yüzde 13,9, fındıkta yüzde 11,1, kavunda yüzde 9,1, yumurtada yüzde 7,7, nohutta yüzde 3,4, soğanda yüzde 3,1, dana etinde ise yüzde 1 fiyat artışı oldu. Buna karşılık, kuzu etinde yüzde 1,5, kuru fasulyede yüzde 4,5, yeşil mercimekte yüzde 5,6, elmada yüzde 6,8,sivri biberde yüzde 7,1, kırmızı mercimekte yüzde 20, limonda ise yüzde 25,7 fiyat düşüşleri görüldü. Açıklamaya göre, Ekim ayında başta domates olmak üzere yaş sebze meyvede görülen fiyat artışında, yaz döneminin sonunda hava şartları nedeniyle domateslerde görülen hastalıklar, sera ürünlerinin geç dikilmesi ve buna bağlı olarak da hasadın gecikmesi etkili oldu. Ekim ayı ortasında domatesin kilogramı market raflarında 6-7 liraya hatta 10 liraya ulaştığı bildirilen açıklamada, ay sonunda sera ürünlerinin çıkması ile birlikte fiyatların 4,8 liraya gerilemesine karşın sera ürünlerinin yeni çıkıyor olması nedeniyle geçen aya göre fiyatların yüzde 62,9 artış gösterdiğine dikkati çekildi. Üreticilerin ürettikleri üründen hak ettikleri geliri elde edemediği, tüketicilerin ürünleri pahalıya tüketmek durumda kaldığı savunulan açıklamada, alım gücü azalan tüketicilerin ürünlerden bir kısmına erişemediği için dengeli beslenemediğine işaret edildi.