Ekim ayının gündemi: Başörtüsü ve Canlı bomba

T24- Medya Takip Merkezi (MTM), Ekim ayında Türkiye gündemine damgasını vuran olayları sıraladı. MTM'nin yayımladığı rapora göre en çok öne çıkanlar Taksim’de yaşanan canlı bomba olayı ve 'Başörtüsü' oldu. Kültür kategorisinde Altın Portakal, ekonomide THY, magazinde Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal iletişimde Facebook, teknolojide Iphone, sporda ise Galatasaray ve Arda Turan, en çok konuşulan konulardı.





“TÜRBAN” TÜRKİYE GÜNDEMİNE DAMGASINI VURDU…





MTM’nin düzenli olarak yaptığı araştırmanın, Ekim ayı verilerine göre; geçtiğimiz aya damgasını vuran konu “Türban” oldu. Türkiye’nin birçok önemli gündem maddesini geride bırakarak birinci sıraya yerleşen Türban, ay boyunca 32 bin 11 habere konu edildi. Bazı üniversitelerde türban yasağının fiilen kaldırılması, Adana’da sekizinci sınıfa giden bir öğrencinin okula türbanla girmek istemesi, CHP liderinin türban karşısındaki tutumu ve polemik yaratan sözleri, türban başlığında en sık işlenen konulardı. TV ekranlarının türbana ayırdığı süre ise toplam 491 saati aşkın oldu.



TERÖR OLAYLARINDA SULAR DURULMUYOR…



Ayın son gününde, Taksimdeki “Canlı Bomba” dehşeti üzüntü yaratırken, terör tartışmaları yeniden alevlendi. Yaşanan olayda terörist dışında ölüm olmaması, yaşanan acıyı biraz hafifletti. PKK Terör Örgütü, ay boyunca 21 bin 112 habere konu yapıldı.



FACEBOOK KAPATILACAK MI?

Aynı araştırma verilerine göre; geçtiğimiz ayın en çok konuşulan bir diğer konusu da sosyal ağların en ünlüsü, Facebook oldu. Kapatılacağına dair çeşitli dedikodular medyanın ilgi kapsamına girerken; Facebook, toplam 24 bin 411 habere konu edildi. Türkiye’de ve dünyada en fazla kullanılan sosyal ağlardan olan Facebook’la ilgili haber sayısı, bir önceki aya oranla yüzde 33 artış gösterdi.



APPLE IPHONE 4, TEKNOLOJİ DÜNYASINI HAREKETLENDİRDİ…

Amerika'da piyasaya sürüldüğü gün 1,7 milyon adet satarak rekor kıran IPhone 4, geçtiğimiz ayın önemli satır başları arasındaydı. Türkiye'de de satışa sunulması ile birlikte medyanın konuya ilgisi tavan yaptı ve Iphone, ay boyunca 8 bin 581 habere konu edildi.



ALTIN PORTAKAL TARTIŞMALARIYLA GÜNDEMDE…



Bu yıl 47.’si düzenlenen Altın Portakal film festivaline jüri üyeliği yapan Sırp yönetmen Emir Kusturica'ya tepki gösteren Bal film ekibinin, hiç bir etkinliğe katılmayacağını açıklaması, festivali oldukça hareketlendirdi. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ve Antalya Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’ın tartışmalara müdahil olmaları ise tansiyonu iyice yükseltti. Gerginliğin odağı olan Boşnak asıllı Kusturica’nın, tepkiler nedeniyle jüri üyeliğinden çekilerek Türkiye'den ayrılmasıyla gerilim doruğa ulaşırken; Altın Portakal Film festivali, ay boyunca 6 bin haber ve yazıda yer aldı.

