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Ekonomi

EKİM AYINDA YATIRIM ARAÇLARI İSTANBUL (A.A)

28 Ekim 2010 17:19

-EKİM AYINDA YATIRIM ARAÇLARI İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - İMKB'de işlem gören hisse senetleri ekim ayında ortalama yüzde 4,54 oranında değer kazandı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, ekim ayında 2.986,09 puanlık artışla 65.774,37 puandan 68.760,46 puana yükseldi. Mali endeksteki aylık ortalama artış yüzde 4,45, sanayi endeksindeki artış yüzde 3,14 ve hizmetler endeksindeki artış da yüzde 6,22 olarak gerçekleşti. Ekim ayında İstanbul serbest piyasada dolar aylık bazda yüzde 1,03 düşüşle ekim sonunda 1,4360 liraya inerken, avro yüzde 0,46 artışla 1,9860 liraya çıktı. İngiliz Sterlininin satış fiyatı yüzde 1,94 düşüşle 2,2700 liraya, İsviçre Frangının satış fiyatı da yüzde 3,00 düşüşle 1,4550 liraya geriledi. Ekim ayında 24 ayar külçe altının satış fiyatı yüzde 0,66 oranında artarak 61,05 liradan 61,45 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,22 oranında artarak 419,00 liradan 414,00 liraya çıktı. Yatırım fonlarına katılma belgeleri ekim ayında ortalama yüzde 0,89 oranında artış kaydetti. A Tipi katılma belgeleri ortalama yüzde 3,41, B Tipi katılma belgeleri ortalama yüzde 0,44 arttı. Ekim ayında, hazine bonosu ve devlet tahvilindeki aylık net kazançlar yüzde 0,53-0,62 arasında oldu. Aylık repo yatırımcıları da net yüzde 0,51 kazanç elde etti. 1 ay vadeli mevduat faizinin net getirisi ise yüzde 0,54 olarak gerçekleşti.

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