Ekim ayında planlanan Musul operasyonunda Türkiye yer alacak mı?

Irak ordusunun öncülüğünde uluslararası koalisyon güçlerince ekim ayında yapılması plananan Musul operasyonuna Türkiye'nin 'tarihi sorumluluğu' ve 'Türkmen dayanışması' çerçevesinde katılacağı öne sürüldü. IŞİD'in Musul'dan temizlenmesi için başlatılacak operasyona 40 bin Irak askeri katılacak.

Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre, Musul operasyonunun ayrıntıları şöyle:

15 bin yerli unsur iç güvenlikten sorumlu: Musul’u terör örgütü IŞİD'den temizlemek için 15 bin yerli savaşçı/asker görev yapacak. Yerli savaşçılar, operasyon tamamlandıktan sonra Musul’un iç güvenliğinden sorumlu olacak. 20-25 bin Irak ordusu mensubu, Musul’un kurtarılması için sahada mücadele edecek.

İnsani kriz endişesi: Musul’da şu an 2 milyon kişi yaşıyor. Musul operasyonu sırasında halkın şehri terk etmek istemesi halinde ciddi bir insani sorun yaşanacak. Operasyonun, Tikrit ve Amadi’de olduğu gibi göçe neden olması istenmiyor. Bu amaçla değişik formüller üzerinde duruluyor.

Kürtler şehir merkezine girmeyecek: Musul operasyonuna IKBY Kürtleri de katılacak. Ancak Kuzey Irak Kürtleri, Musul’un şehir merkezine girmeyecek, muharip olmayacak. Kuzey Irak Kürtleri, denetimlerindeki topraklardan Irak askerlerinin geçmesine yardımcı olacak.

Batı'da boğma: Operasyon kapsamında IŞİD’in Musul’un batısına doğru sürülmesi ve terör örgütünün bu bölgede boğulması hedefleniyor.

Türkiye'nin 2 hassasiyet var

Türkiye’nin Musul operasyonuna sağlayacağı katkı ile ilgili müzakereler sürüyor. Türkiye’nin operasyonla ilgili 2 çekincesi şöyle: Türkiye, Musul kurtarılırken, İran’ın etkisinde olan Iraklı Şii milislerin şehre girmesini istemiyor.

Türkiye, Musul’da Türkmen nüfusa sahip olan Telafer’de Şii ve Sünni Türkmenler arasında bir iç savaş ya da “intikam” savaşı çıkmasından büyük endişe ediyor. Çünkü Sünni Türkmenlerin bir kısmı IŞİD'e destek vermişti. Bu nedenle Türkiye her iki taraf arasında yoğun diplomasi yürütüyor.