Ekim ayında hisse senetlerinde yüzde 1.51 değer kaybı

İMKB'de işlem gören hisse senetleri ekim ayında ortalama yüzde 1,51 oranında değer yitirdi.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, eylül ayında 725.59 puanlık düşüşle 47.910,30 puandan 47.184,71 puana indi. Mali endeksteki aylık ortalama düşüş yüzde 1.88, sanayi endeksindeki düşüş yüzde 0.95 ve hizmetler endeksindeki düşüş de yüzde 2.82 oldu.



Böylece İMKB, üst üste 7 ayı artışla tamamladıktan sonra 8. ayda gerilemiş oldu. İMKB aylık bazda mart ayından eylül ayına sürekli bir artış gerçekleştirmişti.



Ekim ayında serbest piyasada bütün döviz türleri artış gösterdi.



Dolar aylık bazda yüzde 0.27 artışla 1.4920 liraya, avro yüzde 1.47 artışla ekim sonunda 2.2020 liraya, İngiliz Sterlini yüzde 3.51 artışla 2.4740 liraya ve İsviçre Frangı yüzde 1.89 artışla 1.4570 liraya yükseldi.



Ekim ayında 24 ayar külçe altının satış fiyatı yüzde 4.49 oranında artarak 47.85 liradan 50.00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4.35 oranında artarak 322.00 liradan 336.00 liraya çıktı.



Yatırım fonlarına katılma belgeleri ekim ayında ortalama yüzde 0,57 oranında artış kaydetti.



Ekim ayında, hazine bonosu ve devlet tahvilindeki aylık net kazançlar yüzde 0.54-0.73 arasında oldu. Aylık repo yatırımcıları da net yüzde 0.55 kazanç elde ettiler. 1 ay vadeli mevduat faizinin net getirisi ise yüzde 0.80 olarak gerçekleşti.

