Ekim ayında fiyatı en çok artan ürün domates oldu

Ekim ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 62,74 artış ile domates olurken, fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde -28,05 ile Limon oldu.

Havaların soğuması ile birlikte kışlık ürünlerin fiyatları da arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü Doğu Marmara Bölgesine ait, Ekim ayı bilgilerini açıkladı.

Fiyatı en çok artan ürün yüzde 62,74 ile domates olurken, onu yüzde 48,55 artış ile çocuk için kazak, yüzde 43,04 artış ile çocuk için bot, yüzde 32,91 artış ile erkek kazağı ve yüzde 32,32 artış ile kabak takip etti.

Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde -28,05 ile Limon olurken onu, yüzde -17,31 ile patlıcan, yüzde -10,01 ile elma, yüzde -7,75 ile havuç ve yüzde -5,53 ile kadın ayakkabısı takip etti. (İHA)