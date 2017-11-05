Ekim ayında erkekler tarafından 40 kadın öldürüldü, 32 çocuk istismara uğradı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan 2017 Ekim Raporu'nda, ekim ayında erkekler tarafından 40 kadının öldürüldüğü, 32 çocuğun istismara uğradı bilgidi yer aldı. Geçen yıla oranla rakamlarda ciddi artışların görüldüğü rapora göre, 2016 'da toplam 328 kadın öldürülürken, 2017 yılının ekim ayına kadar geçen süre zarfında toplam 339 kadın öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun sitesinde yer alan haber şöyle:

Ekim ayında kadın cinayetlerinin artmasıyla Helin Palandöken'de olduğu gibi toplum ve kadınlar buna tepki gösterirken, kadın cinayetlerini destekleyecek yasalar geçirilmeye çalışıldı. Kadınların "çocuk istismarının ve çocuk yaşta evliliklerin önünü açacak, kadın cinayetlerine zemin hazırlayacak" diye reddettiği yasa olan Müftülüklere resmi nikah yetkisi Ekim ayında Meclis'ten geçirildi. Müftülüklere resmi nikah yetkisi verilmesi yerine, çocuk yaşta evliliklerin ve çocuk istismarının önüne geçecek yasal düzenlemeler yapılmalı.

Ekim ayında 40 kadın öldürüldü. Kadın cinayetlerinde geçtiğimiz yıla oranla ciddi atış var. 2016 yılında toplam 328 kadın öldürülmüşken, 2017 yılının daha Ekim ayına kadar toplam 339 kadın cinayeti oldu. Şimdi 2017 yılında bir ay çerisinde kadın cinayetlerinde en yüksek rakamı görüyoruz. Ekim ayında kadın cinayetlerinin artmasıyla Helin Palandöken’de olduğu gibi toplum ve kadınlar buna tepki gösterirken, kadın cinayetlerini destekleyecek yasalar geçirilmeye çalışıldı. Kadınların ”çocuk istismarının ve çocuk yaşta evliliklerin önünü açacak, kadın cinayetlerine zemin hazırlayacak” diye reddettiği yasa olan Müftülüklere resmi nikah yetkisi Ekim ayında Meclis’ten geçirildi. Müftülüklere resmi nikah yetkisi verilmesi yerine, çocuk yaşta evliliklerin ve çocuk istismarının önüne geçecek yasal düzenlemeler yapılmalı. Antalya'da polise sığınarak ailesinden kendisini fuhuşa zorladığı için şikayetçi olan 18 yaşındaki N.G mahkemeye 30 sayfalık yazılı ifade sundu. 6 yaşından itibaren aile çevresinden erkeklerin taciz ve tecavüzlerine uğradığını anlatan N.G., 15 yaşında dini nikahla evlendirilerek fuhuşa zorlandığını ifade etti. Ekim ayında öldürülen kadınların aileleri “kadın cinayetlerine karşı yasa” istedikleri basında çokça yer aldı. Müftülüklere resmi nikah verme yetkisinin geçirilmeye çalışıldığı zamanlarda, Helin Palandöken’in babasını ziyarete giden Başbakan’a ilettiği bu talep sansürlenmiş, medyaya yansıtılmamıştı. Kadın cinayetleri artarken, kadınlar boşanmak, ilişkisini sonlandırmak istedikleri için öldürülürken şimdi de boşanmanın önüne geçecek “arabulucu kurum” getirilmeye çalışılıyor.

Kadın cinayetinin en çok yaşandığı iller: İstanbul’da 8; Antalya’da 4; Aydın, Adana, Gaziantep, Tekirdağ, Manisa ve Yozgat’ta 2 kadın öldürüldü. Kadınların 28’i kendi evlerinde, 2’si arabada ve 1’i sığınma evine bağlı servise öldürülürken; diğerleri sokakta, arazide, tarlada, sulama kanalına veya denize atılarak öldürüldü. Ekim ayında öldürülen kadınlardan biri Alman uyruklu, 3’ü Suriyeliydi.

"32 çocuk istismara uğradı"

Basından aldığımız bilgile göre Ekim ayından istismar uğrayan çocuklar en çok okullarında, okul çıkışında, parklarda istismara uğruyorlar. Tekirdağ’da Ogün Ö., farklı zamanlarda gittiği parklarda, çocukları çikolata ve şekerle kandırıp cinsel istismarda bulunduğu çevredekilerin fark etmesiyle açığa çıkartıldı. İhbar üzerine gözaltına alınan Ogün Ö’nün 12 çocuğa istismarda bulunduğu açığa çıktı. Samsun’da İlkokulun kantininde çalıştığı 65 yaşındaki A.A.’nın 8 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna kantinde bedava sakız ve şeker vererek kandırıp tacizde bulunduğu öğrenildi. A.A. ;çıkarıldığı nöbetçi mahkemede“çocuğun cinsel istismarı”suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye Psikiyatri Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre; Türkiye'de istismarına uğramış çocuk oranı yüzde 33, son 10 yılda sadece cinsel istismara uğrayan çocuk sayısı 250 bin civarındadır. Yine bu araştırmaya göre çocuk istismarında dünya üçüncüsüyüz.

"25 kadına cinsel şiddet uygulandı"

11 kadın en yakınları tarafından ( eski nişanlısı, sevgilisi, eşi, akraba, öğretmeni, komşusu) , 14 kadın tanımadığı erkekler tarafından cinsel şiddete maruz kaldı. 10 kadın tecavüze uğradı, 15 kadın taciz edildi. Bu ay cinsel şiddet uygulanan kadınların 3’ü engelliydi, 2 kadın yabancı uyrukluydu. İstanbul’da öğrenci Elmira yol tarifi sorduğu kişi tarafından tecavüze uğrarken, Bodrum’da Ukraynalı Y.B. güneşlenirken iki kişi tarafından taciz edildi. Afyon’da, zihinsel engelli 17 yaşındaki K.C.'ye tecavüz ettiği iddia edilen 6 kişi tutuklandı.

Tecavüze direnen kadınlar işkencelere maruz kalabiliyor, öldürülebiliyorlar. Samsun’da R.P.; Azerbeycan uyruklu Arzu İsmayilova’ya cinsel saldırıda bulunmak isteyince İsmayilova buna kaşı koydu ve saldırgan tecavüz edemeyeceğini anlayınca yüzüne kezzap döktü. Aydın’da Eylem Kanık tecavüze direndiği için öldürüldü.

"Kayıpları bulmak için öldürülmesi gerekmiyor"

Ankara'da 14 yaşında Yükseköğretim Sınavına Giriş Formu almak için evden çıkan Melike 7 yıldır kayıp. Bu süre zarfında 17 mezar açılırken; 14 yaşındayken kaçırıp, 20 gün bir evde alıkoyduğu tespit edilen ve cezaevine konulan sanıklar M.A., O.M. ve C.Y., kısa sürede tahliye edilerek tutuksuz yargılanıyorlar.

Kocaeli'de 2016 yılından bu yana kayıp olan E.A.’nın cesedi Marmara Denizi'nde bulundu. Olayın kadın cinayeti olduğu anlaşılmasıyla polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

"Kadın cinayetlerinde yaş aralığı düşüyor"

Ekim ayında öldürülen kadınların %20’sini 19-24 yaş aralığındaki kadınlar oluşturuyor. Geçtiğimiz Eylül ayına göre bu oran %10 artış göstermiş durumda. Lisede okuyan 17 yaşındaki Helin Palandöken “ilişki teklifini reddettiği için” okuldan çıktığı sırada Pendik tren istasyonunda tüfekle öldürüldü.Ekim ayında öldürülen kadınların %20’sini 19-24 yaş aralığındaki kadınlar oluşturuyor. Geçtiğimiz Eylül ayına göre bu oran %10 artış göstermiş durumda. Lisede okuyan 17 yaşındaki Helin Palandöken “ilişki teklifini reddettiği için” okuldan çıktığı sırada Pendik tren istasyonunda tüfekle öldürüldü.

Kadın cinayetlerinde yaş aralığı düşerken genç kadınlar üniversitelerinde kadına yönelik şiddetle mücadele ediyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitim gören kadın öğrenciler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken erkek şiddetine dikkat çekmek için futbol takımı kurdu. Aynı şekilde İstanbul’un pek çok üniversitesinde (Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi gibi) ve Eskişehir’de Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinde Kadın Meclis’lerini kuran genç kadınlar, okullarında gerçekleştirdikleri faaliyetlerle kadına yönelik şiddet ve hak ihlallerine dikkat çekiyorlar.

"Kadınlar boşanmak istedikleri için öldürülüyorlar"

Kadınların %35i boşanmak istediği için, ilişkisini sonlandırmak istediği için ve kendi hayatına dair karar almak istediği için öldürüldü. %15’i ekonomik nedenlerle öldürüldü. 1 kadın tecavüze direndiği için öldürüldü. Aydın’da Eylem Kanık, 5 kişi tarafından tecavüze uğradı daha sonra ise ormanlık alanda cesedi yakıldı. Olay ile ilgili 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 3 ü baba ve iki oğluydu. Kadın cinayetleri hızla artış gösterirken, şüpheli ölüm oranlarında son zamanlarda düşüş gözlemliyoruz. Ekim ayında öldürülen kadınların %23’ünü şüpheli ölümler oluşturuyor. Bununda yine kadınları ve toplumun tepkileri ile basına bu konuyu yansıtmalarından duyurmalarından dolayı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. “hastalık”, “kaza”, “intihar” süsü verilen, bu kadın cinayetlerinde failler bu sayede açığa çıkartılabiliyor. Afyon’da “Cam silerken düştü” denilen Ganime Başyiğit’in kocası tarafından önce sert cisimle kafasına vurularak öldürüldüğü açığa çıkartıldı. Kocası S.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kadın cinayeti verilerini basından aldığımız bilgilere göre girdiğimiz için; basının genişçe yer verdiği kadın cinayeti haberlerinde kadınların boşanmak istediğini veya boşandığı için öldürüldüğünü net bir şekilde görebiliyoruz. “kendi hayatlarına dair karar alma” ve “şüpheli ölüm” nedenleri ile öldürülen kadınların arasında aslında “boşanmak isteyen kadınların” da olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü İlerleyen zamanlarda kadın cinayeti basında daha kapsamlı ele alındığında (soruşturma sürecinde, davalar başladığında vs.) kadınların “boşanmak istediği için” öldürüldüğüne tanık oluyoruz.

"En güvenli koşullarda bile kadınlar öldürülebiliyor"

Ekim ayında öldürülen kadınların %5’i başka bir kadını korumak isterken öldürülürken, kadınlar en güvenli dediğimiz yerlerde bile öldürülmeye devam ediyor. Ekim ayında 2 kadın koruması varken öldürüldü, 1 kadın koruması biter bitmez kocaları tarafından öldürüldü. Kastamonu’da şiddet gördüğü için sığınma evinde yaşayan 36 yaşındaki Naime K., eşi Engin K. Tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı servisin içerisinde öldürüldü. Tekirdağ’da Fatma Y. uzaklaştırma kararı biter bitmez kocası H.Y. tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul’da Selda Sağlam Yılmaz boşanma davası sürerken ve uzaklaştırma kararına rağmen kocası Emrah Yılmaz tarafından öldürüldü. Emrah Yılmaz’ın daha önce kızını 8 yerinden bıçakladığı öğrenildi.

"Kadınlar işkencelerle öldürülüyor"

Kadınlar darp edilerek, işkencelerle öldürülmeye devam ediyor, silah kullanım oranı artıyor. Kadınların %40’ı ateşli silahla, %28’i kesici aletle öldürüldü. Kayseri'de 41 yaşındaki H.G., kendisine 'İş bul' diyen 72 yaşındaki annesini 40 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Kadınların %70’i en yakınları tarafından (kocası, babası, oğlu, kardeşi) tarafından öldürüldü.

"27 çocuk annesiz kaldı"

Öldürülen kadınların %35’i evliydi, %33’ünün çocuğu vardı. 27 çocuk annesiz kaldı, 1 kadın hamileyken öldürüldü. Çocukların annesiz kalmaları bir yana, babaları tarafından öldürülebiliyorlar, gelecekler ellerinden alınıyor. Antalya'da, aldığı evin taksitlerini ödemekte zorlandığı öne sürülen 54 yaşındaki Sertok Özen, tartıştığı 47 yaşındaki eşi Hanife Özen ile 23 yaşındaki kızı Esra Özen’i tüfekle öldürdü.