Ekim ayında dış açık geriledi ama ihracat azaldı

İhracat, bu yılın Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında azaldı, dış ticaret açığı ise yüzde 7,6 oranında geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine göre, ihracat, bu yılın Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında azalarak, 9 milyar 588 milyon dolar oldu.



İthalat da Ekim'de yüzde 4,8 oranında geriledi ve 14 milyar 883 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Aynı dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 7,6 oranında gerileyerek, 5 milyar 731 milyon dolardan 5 milyar 295 milyon dolara düştü.



2007 Ekim ayında yüzde 63,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2008 Ekim ayında yüzde 64,4'e yükseldi.



10 ayda ihracat yüzde 33, ithalat yüzde 30 arttı



Türkiye'nin bu yılın Ocak-Ekim dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artarak 114 milyar 963 milyon dolar, ithalatı da yüzde 29,9 artarak 178 milyar 408 milyon dolar oldu.



TÜİK’in açıkladığı, Ocak-Ekim dönemi dış ticaret istatistiklerine göre dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 63 milyar 445 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 64,4'e yükseldi.



Geçen yıl Ocak-Ekim döneminde 86 milyar 229 milyon dolarlık ihracat, 137 milyar 311 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. Geçen yılın aynı döneminde dış ticaret açığı 51 milyar 82 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 62,8 olarak gerçekleşmişti.



Ekim ayında ihracat rakamları üzdü



TÜİK'e göre, Ekim ayında ise ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 9 milyar 588 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 14 milyar 883 milyon dolar oldu.



Söz konusu ayda dış ticaret açığı, geçen yılın Ekim ayına oranla yüzde 7,6 oranında gerileyerek 5 milyar 295 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 64,4 oldu.



2007 yılının Ekim ayında, 9 milyar 895 milyon dolarlık ihracat, 15 milyar 627 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. Söz konusu ayda dış ticaret açığı 5 milyar 731 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 63,3 olmuştu.



10 ayda ara malı ithalatı, tüketim malı ithalatından daha çok arttı



Türkiye'nin, bu yılın Ocak-Ekim döneminde ara malı ithalatı yüzde 34,3, sermaye malı ithalatı yüzde 13,1, tüketim malı ithalatı ise yüzde 25,6 arttı.



Ocak-Ekim döneminde, 178 milyar 407,6 milyon dolarlık ithalatın 135 milyar 442,2 milyon dolarlık kısmını ara malı ithalatı, 23 milyar 927 milyon dolarlık kısmını sermaye malı ithalatı, 18 milyar 522,8 milyon dolarlık kısmını ise tüketim malı ithalatı oluşturdu.



Ara mallarının ithalattaki payı yüzde 75,9, sermaye malları ithalatının payı yüzde 13,4, tüketim mallarının payı da yüzde 10,4 oldu.



Ocak-Ekim döneminde 114 milyar 962,8 milyon dolarlık ihracatın, 109 milyar 303,7 milyon dolarını imalat sektörü ihracatı, 3 milyar 96 milyon dolarını tarım ve ormancılık, 1 milyar 912,6 milyon dolarını madencilik ve taşocakçılığı, 189,6 milyon dolarını balıkçılık ve 460,9 milyon dolarını da diğer sektörlerin ihracatı oluşturdu.



AB’nin dış ticaretteki ağırlığı sürüyor



2008 Ekim ayında Avrupa Birliği'nin (AB) ihracattaki ağırlığı gerilemeye rağmen devam etti.



Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 20,3 azalarak 4 milyar 439 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Toplam ihracat içinde AB ülkelerinin payı yüzde 46,3 olarak hesaplandı.



2008 Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke 908 milyon 246 bin dolarla Almanya oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre bu ülkeye ihracat yüzde 18,5 oranında azaldı.



Söz konusu ayda, ithalatta ilk sırada Rusya yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat yüzde 12,8 artarak 2 milyar 344 milyon dolar oldu.



