-EKİM AYINDA 530 BİN 232 TON SÜT TOPLANDI ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Ocak-Ekim dönemi süt ürünleri üretim istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ekim ayında 530 bin 232 ton süt toplandı. Bu yılın 10 ayında toplanan süt miktarı toplam 5 milyon 693 bin 603 ton oldu. TÜİK verilerine göre, ekim ayında toplanan süt miktarı bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış gösterdi. Bu sütlerin 100 bin 260 tonu içme sütü olarak işlendi. İçme sütü üretimi önceki aya göre yüzde 13,8 arttı. Ekim ayında peynir üretimi bir önceki aya oranla yüzde 4,7 arttı. Ekim'de 34 bin 478 ton peynir üretimi gerçekleştirildi. Yoğurt üretimi ise ekim'de bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak, 74 bin 842 ton oldu. Ayrıca toplanan sütlerden ekim ayında 35 bin 966 ton ayran üretildi. Ayran üretimi önceki aya göre yüzde 2,4 azaldı. TÜİK tarafından yayımlanan süt ürünleri üretim istatistiklerinin 2010 yılına kadar, yıllık bazda sayılan hayvan sayıları ile 2001 Tarım Sayımı'ndan elde edilen verimlerin değerlendirilmesine dayandığı belirtildi. Karşılaştırılabilir istatistikleri daha kısa periyotlarla üretmek amacıyla, 2010 yılı Ocak ayından itibaren çiğ sütü girdi olarak kullanan sanayinin NACE Rev.2'ye göre 10.51 başlığı altında faaliyet gösteren entegre süt işletmelerinden toplanan süt ve satışa sunulan süt ürünleri miktarını tespit etmek üzere veri derleme çalışmaları başlatıldığı, bu çalışmalardan elde edilen sonuçların aylık süt ürünleri üretimi adı altında her ay kamuoyuna duyurulacağı bildirildi. TÜİK verilerine göre 2010 yılı süt ve süt ürünleri üretim miktarı (ton) şöyle: Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Ekim Toplam ----- ----- ------ ------ ------- ------- --------- Toplanan Süt 494.246 595.086 654.247 610.384 525.816 530.232 5.693.603 İçme Sütü 104.328 104.572 93.957 70.280 88.081 100.260 900.692 Peynir 34.058 40.065 45.436 43.793 36.756 38.478 402.916 Yoğurt 64.467 74.534 81.843 85.293 75.795 74.842 764.245 Ayran 23.566 31.715 36.727 40.001 36.851 35.966 333.035