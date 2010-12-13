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Ekonomi

EKİM AYINDA 530 BİN 232 TON SÜT TOPLANDI ANKARA (A.A)

13 Aralık 2010 13:57

-EKİM AYINDA 530 BİN 232 TON SÜT TOPLANDI ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Ocak-Ekim dönemi süt ürünleri üretim istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ekim ayında 530 bin 232 ton süt toplandı. Bu yılın 10 ayında toplanan süt miktarı toplam 5 milyon 693 bin 603 ton oldu. TÜİK verilerine göre, ekim ayında toplanan süt miktarı bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış gösterdi. Bu sütlerin 100 bin 260 tonu içme sütü olarak işlendi. İçme sütü üretimi önceki aya göre yüzde 13,8 arttı. Ekim ayında peynir üretimi bir önceki aya oranla yüzde 4,7 arttı. Ekim'de 34 bin 478 ton peynir üretimi gerçekleştirildi. Yoğurt üretimi ise ekim'de bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak, 74 bin 842 ton oldu. Ayrıca toplanan sütlerden ekim ayında 35 bin 966 ton ayran üretildi. Ayran üretimi önceki aya göre yüzde 2,4 azaldı. TÜİK tarafından yayımlanan süt ürünleri üretim istatistiklerinin 2010 yılına kadar, yıllık bazda sayılan hayvan sayıları ile 2001 Tarım Sayımı'ndan elde edilen verimlerin değerlendirilmesine dayandığı belirtildi. Karşılaştırılabilir istatistikleri daha kısa periyotlarla üretmek amacıyla, 2010 yılı Ocak ayından itibaren çiğ sütü girdi olarak kullanan sanayinin NACE Rev.2'ye göre 10.51 başlığı altında faaliyet gösteren  entegre süt işletmelerinden toplanan süt ve satışa sunulan süt ürünleri miktarını tespit etmek üzere veri derleme çalışmaları başlatıldığı, bu çalışmalardan elde edilen sonuçların aylık süt ürünleri üretimi adı altında her ay kamuoyuna duyurulacağı bildirildi. TÜİK verilerine göre 2010 yılı süt ve süt ürünleri üretim miktarı (ton) şöyle:                   Ocak      Mart      Mayıs    Temmuz     Eylül    Ekim        Toplam                   -----     -----    ------    ------    -------   -------    --------- Toplanan Süt     494.246   595.086   654.247   610.384   525.816   530.232    5.693.603          İçme Sütü        104.328   104.572    93.957    70.280    88.081   100.260      900.692  Peynir            34.058    40.065    45.436     43.793   36.756    38.478      402.916           Yoğurt            64.467    74.534    81.843     85.293   75.795    74.842      764.245   Ayran             23.566    31.715    36.727     40.001   36.851    35.966      333.035

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