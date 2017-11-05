Ekim ayında 2.6 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

BURSA, (DHA)- EKONOMİNİN lider sektörü otomotiv, bu yılki hedefi 27 milyar dolar ihracata doğru emin adımlarla ilerliyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türk otomotiv sektörü ihracatı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 19 artışla 2.6 milyar dolar olurken, ocak-ekim dönemi 10 aylık ihracat da yüzde 21 artışla 23.4 milyar dolara yükseldi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türk otomotiv sektörü ekim ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 2.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece geçen mart ayındaki 2.7 milyar dolarlık ihracat ardından aylık bazda sektör tarihinin en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşılmış oldu. Ekimde Türkiye ihracatından yüzde 19,5 pay alan otomotiv endüstrisinin, ocak-ekim dönemi 10 aylık ihracatı da yüzde 21 artışla 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, ürün grupları bazında ekim ayında binek otomobillerin yanı sıra, yan sanayide de çift haneli ihracat artışlar yaşandığını söyledi. Orhan Sabuncu, şöyle dedi:

\"En büyük pazarımız olan AB ülkelerine ihracat yüzde 15 artarken, ülke bazında en büyük pazarlarımız arasındaki Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İspanya gibi ülkelere de yüzde 42’ye varan oranlarda artış kaydettik. ABD’ye yönelik artış oranı ise yine yüzde 86 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti.\"

\"BİNEK OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 31 ARTTI\"

Bu yıl aylık bazda ortalama 2.3 milyar dolarlık rakama ulaşan Türk otomotiv endüstrisinin mal grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 31 artarak 1 milyar 85 milyon dolar olurken, Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 18 artarak 915 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 6,5 artarak 449 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 2 azalarak 143 milyon dolar olarak gerçekleşti. Otomotiv yan sanayiinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 11 artış görülürken, diğer ülkelerden İtalya’ya yüzde 19, Romanya’ya yüzde 22, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 39, Rusya’ya yüzde 66 ve Polonya’ya yüzde 30 artış oldu. Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 49 arttı. Diğer büyük pazarlardan İspanya’ya yüzde 72, ABD’ye yüzde 100, Birleşik Krallık’a yüzde 41, Slovenya’ya yüzde 68, Belçika’ya yüzde 59, Polonya’ya yüzde 42 ihracat artışı yaşandı. İtalya’ya ise yüzde 5 ve Almanya’ya da yüzde 18 düşüş oldu.

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