Ekim ayı zulüm ayı; 12 gazeteci gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı!

İktidarın gazetecilere yönelik politikasını eleştiren CHP Milletvekili Yarkadaş, Barış Yarkadaş, ekim ayı içerisinde 12 gazetecinin gözaltına alındığını ve 4’ünün tutuklandığını belirtti.

AKP iktidarının gazetecilere yönelik baskısını artırdığını söyleyen CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, ekim ayı içerisinde 12 gazetecinin gözaltına alındığını ve 4’ünün tutuklandığını belirtti. Raporu Malta’da aracına konulan bombanın infilak etmesi sonucu öldürülen gazeteci Daphne Caruana Galizia’ya ithaf ettiğini belirten Barış Yarkadaş’ın raporlaştırdığı hak ihlallerinden bazıları şöyle:

ABD merkezli Wall Street Journal muhabiri Ayla Albayrak’a yazdığı bir makalede “örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Milliyet Muhabiri Meriç Tafolar’ın, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek işine son verildi.

TRT İzmir Stüdyoları’nda çalışan 8’i Haber-Sen üyesi 12 kamu emekçisine daha sosyal medyada AKP ve başkanlık karşıtı paylaşımları beğendikleri gerekçesi ile idari soruşturma açıldı.

Evrensel Gazetesi’nin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Çağrı Sarı’ya, Evrensel’de 30 Ocak 2017’de yayımlanan “Kardeşçe, barış içinde, hürce yaşamak için ‘hayır’ diyelim” başlıklı mektupta yer alan ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Kayseri’de katıldığı kitap fuarında bir grubun saldırısına uğradı.

Hopalı yazar ve yayıncı Cemil Aksu, Facebook paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

19 Ekim 2017’de gözaltına alınan Etkin Haber Ajansı’nın muhabirleri Havva Cuştan ve İsminaz Temel tutuklandı.