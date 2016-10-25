Ekim ayı reel kesim güven endeksi açıklandı

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 3,3 puan azalarak 103,8 oldu.

DHA’da yer alan habere göre, endeksin 100 değerinden büyük olması ekonomik faaliyetlerde iyimser görünüm; 100’den küçük olması ekonomik faaliyetlerde kötümser görünüm, 100 olması ise ekonomik faaliyetlerde istikrarlı görünüm olduğunu gösteriyor

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,4’e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 73,3’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 17,3’e yükselmiştir” denildi ve şu saptama yapıldı:

“Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.”

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenlerin lehine olan gelişmenin, bir önceki aya göre zayıfladığına dikkat çekilen açıklamada, “İhracat sipariş miktarında ise, bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir” denildi.

Mevcut toplam siparişlerin de, mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı vurgulanan açıklamada, “Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görülmektedir” denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentilerinin de zayıfladığı gözlenmektedir.”

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişmenin de güçlenerek devam ettiği belirtilen açıklamada, “Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşmiştir” diye eklendi.