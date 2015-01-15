Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı

Ekim döneminde işsizlik oranı yüzde 10.4 oldu. İşsiz sayısı 3 milyon 45 bin kişiye yükseldi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Ekim döneminde 3 milyon 43 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %10,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,1 kadınlarda ise %13,3 oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı %12,5 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı %19,7 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran %10,6 olarak gerçekleşti.



İstihdam oranı %45,7 oldu



Ekim 2014 döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı, 26 milyon 138 bin kişi, istihdam oranı ise %45,7 oldu. Bu oran erkeklerde %65, kadınlarda ise %26,8 olarak gerçekleşti.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 404 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 734 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin %20,7’si tarım, %20,5’i sanayi, %7,7’si inşaat, %51,2’si ise hizmetler sektöründe yer aldı.



İşgücüne katılma oranı %51 olarak gerçekleşti



İşgücü nüfusu 2014 yılı Ekim döneminde 29 milyon 181 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise %51 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5 kadınlarda ise %30,9 oldu.



Kayıt dışı çalışanların oranı %35 olarak gerçekleşti



Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı 2014 yılı Ekim döneminde %35 olarak gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe %82,9 iken, tarım dışı sektörlerde %22,5 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ve işsiz sayısı arttı



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 132 bin kişi artarak 26 milyon 58 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %45,5 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında 2014 yılı Ekim döneminde, bir önceki döneme göre 9 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,6 oldu.