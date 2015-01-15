T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı

Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 10.5'e yükselerek 2014'ün rekorunu kırmıştı

15 Ocak 2015 12:19

Ekim döneminde işsizlik oranı yüzde 10.4 oldu. İşsiz sayısı 3 milyon 45 bin kişiye yükseldi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Ekim döneminde 3 milyon 43 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %10,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,1 kadınlarda ise %13,3 oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı %12,5 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı %19,7 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran %10,6 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı %45,7 oldu

Ekim 2014 döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı, 26 milyon 138 bin kişi, istihdam oranı ise %45,7 oldu. Bu oran erkeklerde %65, kadınlarda ise %26,8 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 404 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 734 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin %20,7’si tarım, %20,5’i sanayi, %7,7’si inşaat, %51,2’si ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı %51 olarak gerçekleşti

İşgücü nüfusu 2014 yılı Ekim döneminde 29 milyon 181 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise %51 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5 kadınlarda ise %30,9 oldu.

Kayıt dışı çalışanların oranı %35 olarak gerçekleşti 

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı 2014 yılı Ekim döneminde %35 olarak gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe %82,9 iken, tarım dışı sektörlerde %22,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ve işsiz sayısı arttı 

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 132 bin kişi artarak 26 milyon 58 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %45,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında 2014 yılı Ekim döneminde, bir önceki döneme göre 9 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,6 oldu.

 

ETİKETLER

ekim ayıişsizlik rakamlarıyüzdedüşüşgelireylül2014rekor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24