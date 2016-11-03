Ekim ayı enflasyonu açıklandı

TÜİK, Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Ekim ayında 1.44 oldu.

Yıllık TÜFE ise 7.16 oldu. Beklenti ise 1.62 iken yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 7.9 ile bir önceki ankete göre sınırlı geriledi.

Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 0,84 artarken, yıllık bazda yüzde 2,84 olarak gerçekleşti.

Zam şampiyonu biber

Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 39,46 ile çarliston biberde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 35,52 ile limonda görüldü