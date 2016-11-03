T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ekim ayı enflasyonu açıklandı

Enflasyon ekimde TÜFE'de yüzde 1,44'le beklentilerin altında arttı. Yıllık TÜFE yüzde 7,16'ya geriledi

03 Kasım 2016 13:05

TÜİK, Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Ekim ayında 1.44 oldu.
Yıllık TÜFE ise 7.16 oldu. Beklenti ise 1.62 iken yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 7.9 ile bir önceki ankete göre sınırlı geriledi.

Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 0,84 artarken, yıllık bazda yüzde 2,84 olarak gerçekleşti.

 

Zam şampiyonu biber

 

Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 39,46 ile çarliston biberde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 35,52 ile limonda görüldü

ETİKETLER

TÜFEÜFEenflasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24