Ekim ayı enflasyon verileri bekleniyor; yüzde 20'yi aşacak mı?

Yurtiçi piyasalar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verilerini bekliyor.

Enflasyon eylül ayında aylık 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58'e yükselmişti. Çekirdek enflasyon ise (c endeks) yüzde 16,98 seviyesinde gerçekleşmişti.

TÜİK enflasyon verilerini saat 10.00'da açıklayacak.

Beklenti yüzde 20'nin üzerinde

Ekim ayına ilişkin piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 20'yi aşması yönündeyken, Bloomberg HT anketine katılan 23 kurumun yıllık enflasyon için medyan beklentisi yüzde 20,25 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aylık artış beklentisi ise yüzde 2,70 olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın anketine katılan 18 ekonomistin aylık enflasyon beklenti ortalaması ise yüzde 2,50 olurken, yıllık beklenti enflasyonun yüzde 20,1'e yükselmesi yönünde.