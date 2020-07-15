"Rapçi Kanye West, ABD Başkanlık yarışından çekildi"

ABD'li rapçi Kanye West'in kampanya ekibinden bir üye, West'in ABD Başkan adayı olarak yarışacağını açıklamasından 2 hafta sonra çekilme kararı aldığını açıkladı.

The Independent'ın aktardığı habere göre, West'in kampanya ekibinden Steve Kramer, rapçinin Florida'da 180 kişilik bir ekip kurduktan sonra ABD Başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. Kramer, "Yarıştan çekildi. Tüm planlar iptal edildi. Kanye hakkında iyi ya da kötü söyleyecek bir şeyim yok. Başkanlık yarışına ilk kez giren her aday böyle sarsıntılar yaşar" dedi.

West'in ABD Başkanlık seçiminde pusulada 3'üncü isim olarak yer alabilmesi için bugüne (15 Temmuz 2020) kadar Florida'dan 132 bin 781 imza toplaması gerekiyordu.

West'in çekildiğine dair gelişme ABD Başkanlık anketinde rapçinin Donald Trump ve Joe Biden'ın karşısında yarışırsa yüzde 2'den az oy alacağının çıkmasının ardından geldi.