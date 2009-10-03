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Dünya

'Ekibimdeki kadın çalışanlarla ilişkiye girdim'

Letterman, ekibindeki kadın çalışanlardan bazılarıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

03 Ekim 2009 03:00

CBS kanalı için hazırladığı programı Türkiye'de de seyredilen David Letterman, stüdyodaki program konuklarının önünde ekibindeki kadın çalışanlardan bazılarıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Letterman, üç hafta önce bir paket aldığını söyleyerek " Bu paketi gönderen kişi beni tehdit ediyordu. Bu tehdit mesajını gönderen kişiye 2 milyon dolar vermezsem yaşadığım bu ilişkiyi herkese anlatacağını söylüyordu. Onlara sahte bir çek verdim ve sonra da polise şikayette bulundum" dedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Amerika'nın en çok kazanan televizyon yıldızlarından biri olan CBS kanalı yıldızı, Letterman, programında "Evet çalışanlarımla cinsel ilişkiye girdim. Bu nedenle herkesten özellikle karımdan çok özür diliyorum. Umarım işimi ve mesleğimi korurum" diye konuştu.

1986 yılından beri birlikte olduğu kız arkadaşıyla geçen yıl evlenen 62 yaşındaki Letterman'ın yıldızın bir de erkek çocuğu bulunuyor. 

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