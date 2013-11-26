Eski başbakan Timoşenko yeniden açlık grevinde

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Avrupa Birliği destekçileri ve polis arasında çatışmalar sürüyor. Ukrayna'nın eski başbakanı Yulia Timoşenko ise cezaevinde protestolara destek olma amacıyla açlık grevine başladı.

Kiev'de hükümet karşıtı protestolar dün de sürdü. AB ile işbirliği ve ticaret anlaşmasının imzalanmamasına tepki gösteren binlerce gösterici hükümet binası önündeydi.

ntvmsnbc.com'de yer alan habere göre, bazı göstericiler binaya girmek isteyince polis müdahalesi başladı. Çatışmalarda biber gazı kullanıldı. Ancak bu kez biber gazını kullanan taraf göstericilerdi.

Ukrayna'nın önde gelen muhaliflerinden, eski Başbakan Yulia Timoşenko da prottestolara destek için süresiz açlık grevine başladığını açıkladı. Timoşenko 2011 yılından bu yana görevini kötüye kullanmak suçundan cezaevinde tutuluyor.

Ukrayna, geçen hafta Rusya'nın baskısıyla Avrupa Birliği ile işbirliği ve ticaret anlaşmasını imzalamayı askıya almıştı. Bunun üzerine yaklaşık 100 bin kişi 2004’teki ‘Turuncu Devrim'den’ bu yana düzenlenen en büyük gösteriyi gerçekleştirmişti.

Rusya, Ukrayna'yı Belarus ve Kazakistan'ın üyesi olduğu kendi gümrük birliğine dahil etmeye çalışıyor.

Timoşenko daha öncede "kendisine kötü davranan gardiyan ve doktorları protesto etmek" için bir haftalık açlık grevine girmişti.