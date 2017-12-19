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Ekonomi

Eker'in 27. bölge dağıtım deposu Afyonkarahisar’da açıldı

BURSA (DHA) - Eker süt ürünleri, Türkiye'deki satış ve dağıtım ağını genişletmek için ülke genelinde 27'nci, Ege Bölgesi’nde ise 7'nci bölge dağım deposunu Afyonkarahisar'da açtı

19 Aralık 2017 15:15

BURSA (DHA) - Eker süt ürünleri, Türkiye\'deki satış ve dağıtım ağını genişletmek için ülke genelinde 27\'nci, Ege Bölgesi’nde ise 7\'nci bölge dağım deposunu Afyonkarahisar\'da açtı.

Süt ve süt ürünleri sektöründe 40 yıldır faaliyet gösteren Eker süt ürünleri, farklı bölgelerde dağıtım depoları açmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye\'nin tüm yöresinde dağıtım deposu açmayı hedefleyen Eker, Ege Bölgesi\'nde 7\'nci deposunu Afyonkarahisar\'da düzenlenen tören ile açtı. Toplam bin metrekare açık ve kapalı alan içinde 2 araç ve 6 personel ile hizmet vermeyi amaçlayan Eker, yeni binasında,  Afyonkarahisar ve ilçeleri ile Uşak’ta bulunan müşterilerine hizmet vermeyi  hedefliyor.

Buradaki satış ve dağıtım ağını inovatif bakış açısını, giderek büyüyen lojistik ve depolama hizmeti ile tamamlayan Eker, ürünlerinin dağıtımında tamamen kendi depolarından ve personelinden faydalanıyor.

Toplam 27 bölgede dağıtım deposu bulunan Eker, 400 frigorifik araç ve bin 500\'ü aşan çalışan ile 20 bin müşteriye ulaşıyor.

(FOTOĞRAFLI)

 

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