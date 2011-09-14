-Eker: Miras yoluyla arazi bölünemeyecek MANİSA (A.A) - 14.09.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, bu dönemde, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesine izin veren kanuni düzenlemenin değiştirileceğini, bundan sonraki süreçte miras yoluyla arazi bölünmesinin kesinlikle önüne geçileceğini kaydetti. Eker, son 8-9 tarımla ilgili 14 kanun çıkardıklarını, ''tarım ülkesi'' denilen ancak bir tarım kanunu olmayan Türkiye'de Tarım Kanununu çıkardıklarını anlattı. Eker, Türkiye'nin tarımsal milli gelirinin 62 milyar dolara çıktığını, bu hasıla ile son raporlara göre dünya ülkeleri arasında 6. sıraya yükseldiğini kaydetti. Eker, gıda ürünleri ihracatının da arttığını belirtti. Eker, Türk çiftçisinin bu başarıyı verimliliğin artması, yeni destekleme politikaları, yeni stratejiler sayesinde sağlandığını kaydetti. Eleştiriye açık olduklarını ancak başarılarının örtülmeye çalışıldığını, yanlış enformasyonla toplumun zihnini bulandırmaya çalışanlar olduğunu belirten Eker, Türk çiftçisinin bu duruma fırsat vermemesi gerektiğini söyledi. Bu dönemde, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesine izin veren kanuni düzenlemenin değiştirileceğini belirten Eker, ''Bundan sonraki süreçte miras yoluyla arazi bölünmesinin kesinlikle önüne geçilecek. Kesin düzenleme yapılacak, Medeni Kanun dahil olmak üzere. O kanunda da buna engel olan düzenlemeler varsa değiştirilecek'' dedi. Eker, et ve sütle ilgili müdahale kurumu oluşturacaklarını, özellikle süt fiyatlarının mevsimsel dalgalanmalarından çiftçilerin olumsuz etkilenmemesi için çalışma yürüttüklerini ifade etti. Süt fiyatlarına ilişkin, süt tozu desteği getirdiklerini, kazein ithalatı konusunda tedbirler aldıklarını, süt fiyatlarına farklı dönemlerde farklı primler verildiğini anlatan Eker, bugünlerde piyasada süt fiyatlarının tekrar yükseldiğini ancak hala istenilen seviyeye gelmediğini ifade etti.