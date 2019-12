-EKER: MECLİS'TE KONUŞSUNLAR DEDİM KAYSERİ (A.A) - 22.07.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, bağımsız milletvekillerinin meclise gelmesi konusundaki açıklamasına ilişkin "Ben, (Kim nerede bir şey söyleyecekse, meclise gelip söylesin, mecliste konuşsun) dedim. Onun dışında bir şey söylemedim" dedi. Bakan Eker, Kayseri'deki tarım ve hayvancılık alanlarında yapılan faaliyetlerin değerlendirileceği toplantıya katılmak üzere geldiği Kayseri Şeker Fabrikası'nda gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TKEÜMB) Başkanı Bülent Tunç'un, ''Kilosu 14,5-15 liradan istediği kadar hayvan vermeyi taahhüt ediyoruz'' şeklindeki sözlerini hatırlatarak, bu açıklamayı nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine bakan Eker, ''Bu fiyattan et satacaklarsa, satsınlar, memnun oluruz. Türkiye'de et konusunda bir sıkıntı yok, kimse merak etmesin. Sıkıntı olmayınca, et fiyatlarında artış da yok, kimse endişe etmesin'' yanıtını verdi. -''MECLİSTE KONUŞULSUN''- Bakan Eker, bağımsız milletvekillerinin meclise gelmesi konusundaki açıklamasının hatırlatılması üzerine de, ''Ben, (Kim nerede bir şey söyleyecekse, meclise gelip söylesin, mecliste konuşsun) dedim. Onun dışında bir şey söylemedim. Böyle cımbızlama falan yapıyorlar, yapmasınlar'' diye konuştu. Eker, dün yaptığı açıklamada, milletin oy verip seçtiği vekillerin, başka yerlerde değil de meclise gelip orada konuşması gerektiğini ifade ettiğini belirterek, ''Kim nerede bir şey söyleyecekse, gelip mecliste söylesin, meclise gelip konuşsun. Türkiye'de, bütün meşru taleplerin hepsinin meclis çatısı altında konuşulması gerekir. Buna açık olduğumu söyledim. Bu konudaki kanaatlerimi söyledim. Onun dışında bir şey söylemedim, başka bir şey yok. Böyle cımbızlama falan yapıyorlar, yapmasınlar'' dedi.