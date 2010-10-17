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EKER: KURBANLIK KONUSUNDA SORUN YOK KIZILCAHAMAM (A.A)

17 Ekim 2010 22:35

-EKER: KURBANLIK KONUSUNDA SORUN YOK KIZILCAHAMAM (A.A) - 17.10.2010 - Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker, hayvanların hepsinin sağlık kontrollerinin ve denetimlerin yapıldığını, kurbanlık hayvan konusunda bir sorun olmadığını bildirdi.   Eker, AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Bazı hayvanlara dışardan yabancı maddeler verildiği için kurban edilemeyecekleri yönünde iddialar bulunduğunun'' anımsatılması üzerine Eker, ''Herkes her iddiada bulunur. Onların hepsinin sağlık kontrolleri ve denetimleri yapılıyor. Endişe etmeyin. Herhangi bir problem olmaz. Bazen bireysel bir takım problemler olabiliyor. Denetimlerde çıkıyor'' dedi. Bir başka soru üzerine Eker, ''Memlekette yeteri kadar hayvan var, yeteri kadar kurbanlık var. Bazı yerlerde biz ithalat izni de getirdik. Canlı hayvanlar da ithal ediliyor. Dolayısıyla kurbanlık konusunda bir sorun yok. Şimdiden bazıları (fiyatlar yükseldi) diyor. Daha ortada ne pazar var ne fiyat var. Onu fiyatı yükseltmek isteyenler söylüyor. Sizler de onlara alet olmayın'' diye konuştu.

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