-EKER: KIYMANIN FİYATI YÜZDE 18 DÜŞTÜ ELAZIĞ (A.A) - 05.12.2010 - Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 26 Nisana göre 4 Aralık itibariyle kıymada yüzde 18, kuşbaşında yüzde 17,8'lik fiyat düşüşü olduğunu söyledi. Eker, Müstakil Sanayici ve İşadamları derneği (MÜSİAD) tarafından Elazığ'da düzenlenen ''Türkiye'nin Tarımsal Gücü ve Geleceği Toplantısına'' katıldı. Eker, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Eker, bir gazetecinin ''Kırmızı et fiyatında gelinen durum nedir? Fiyatların düşmediği söyleniyor'' sorusuna karşılık Türkiye'de zincir halinde olan 9 marketten her gün fiyat aldıklarını belirtti. Fiyatların düşmediği tespitine katılmadığını ifade eden Eker, ''26 Nisan'a göre 4 Aralık itibariyle kıymada yüzde 18, kuşbaşında yüzde 17,8'lik fiyat düşüşü olmuş. Biz o tarihte kasaplık canlı hayvan ithalatı kararı aldık. Her gün hayvan kesilen 16 ilden aldığımız sayı ve fiyatlara göre üretici fiyatları şu anda 16 liranın altında. Bu fiyat toptan et. Perakende fiyatına dönüşürken 24-25 liraya satılıyorsa bu yüksek fiyattır. Orada spekülasyon var, yüksek kar yapılıyor demektir'' dedi. Eker, üretici fiyatları baz alındığında bazı marketlerde hala fiyatların yüksek olduğunu gördüklerini kaydetti. Kısa vadede et arzını yükseltmek suretiyle tüketicinin aleyhine durum oluşmasını engellemeye çalıştıklarını anlatan Eker, ''şöyle devam etti: ''Düşüş var. Gerek toptan gerekse perakende ette. Ama henüz arzu ettiğimiz seviyede değil. Ama kasım ayı enflasyonuna konu oldu. Artışın düşme eğilimine girdiği istatistiki rakamlara yansıdı. Bundan sonra da piyasa dengeleninceye kadar biz tabi ki üreticilerin üretimlerini sürdürmesini istiyor, destekliyoruz ama bunu tüketici aleyhine de istismar etmeye kimsenin hakkı yok. Onlarlarla da tüm yasal zeminde mücadelemizi yapıyoruz.'' Eker, kıyma ve kuşbaşı dışında diğer özel etlerde de bir miktar düşüş olduğunu ancak arzu ettikleri seviyede olmadığını belirterek, ''Bu nedenle ithalat ile ilgili uygulamamız bu dengeleninceye kadar sürecek'' dedi.