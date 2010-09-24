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Ekonomi

EKER: İTHAL ETTE KAYGIYA GEREK YOK ANKARA (A.A)

24 Eylül 2010 14:33

-EKER: İTHAL ETTE KAYGIYA GEREK YOK ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, ithal et konusunda ''Kaygıya hiç gerek yok'' dedi. Eker, AK Parti Genel Merkezindeki Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''İthal et konusunda kaygılar olduğunun'' hatırlatılması üzerine Eker, ''Kaygıya hiç gerek yok. Kaygıları giderecek şekilde bütün tedbirleri zaten beraberinde alıyoruz. Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi kuralları ve Türkiye'nin mevzuatı doğrultusunda tedbirler alındıktan sonra veteriner hekimlerin nezaretinde yapılacak bütün bunlar detaylı bir şekilde yazıldı. Onun için sizin de kaygı duymanıza gerek yok. Biz de kaygı duymuyoruz. Her şey kurallarına uygun, sağlıklı ve hijyenik olarak gerçekleşecek ve bu sorun da bu şekilde çözülmüş olacak'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Taraf Gazetesi'nin manşeti vardı'' şeklindeki sözü üzerine Eker, ''Onu açıkladık dün. Oradaki ifadeler yanlış'' karşılığını verdi.

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