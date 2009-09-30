Eker: İfade krizi kararı bence yanlış

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, DTP'lilerin zorla mahkemeye getirilmesi kararı ile ilgili olarak, kişisel olarak mahkeme kararını yanlış gördüğünü söyledi.



Bakan Eker, gazetecilerin bazı DTP'li milletvekillerinin talimatla ifadelerinin alınması için mahkemeye zorla getirilmesine ilişkin karar konusundaki sorularını yanıtladı.



Eker, "Benim kişisel kanaatim, bu benim benim Anayasa ile ilgili yorumum, dileğimdir. Eğer dokunulmazlık varsa herkes için her şartta uygulanması gerekiyor. Ama neticede bir mahkeme kararıdır" dedi.



Bakan Eker sözlerine şöyle devam etti:



"Mahkeme kararını bu manada değerlendirmek buna karşı çıkmak, benim söyleyeceğim bir şey değil. Ancak ben doğru görmüyorum. Ben kararı kişisel olarak yanlış görüyorum. Çünkü milletvekili dokunulmazlığı Anayasa'da tarif edilmiş, dolasıyla bunu dışındaki bir şey takdir. Tabii, mahkeme kararı, mahkeme kararı olduğu için onun hakkında da konuşmak doğru değildir."



Bursaspor-Diyarbakırspor maçındaki olaylar



Eker, Bursaspor-Diyarbakırspor maçında çıkan olayları "şiddetle kınadığını" ifade ederek, "nereden, ne zaman ve kim tarafından ne şekilde olursa olsun sportif faaliyetlerde yapılan siyasi içerikli protestoları, sloganları, gösterileri ve eylemleri" tasvip etmediğini söyledi.



Bunu Diyarbakır'da da olsa aynı şekilde şiddetle kınadıklarını ifade eden Eker, şöyle konuştu:



"Kesinlikle doğru bulmuyoruz. Kesinlikle Türkiye'nin birlik ve beraberliğine dönük bir saldırı olarak bunu görüyoruz. Dileğimiz tüm yöneticilerimizin, illerde emniyet müdürlerimizin ve valilerimizin bu konularla ilgili hassas olması, gerekli tedbirleri önceden almasıdır. Örneğin büyük pankartlar stadyuma nasıl giriyor. Böyle bir şey olabilir mi, denetimi yok mu, kontrolü yok mu? Bunları televizyonda gördük, gazetelerde okuduk.



Diyarbakır'da da yaşanan olaylar bizi çok üzdü. Fenerbahçe maçındaki olaylar bizi çok üzdü. Bu ne kadar yanlışsa ona ne kadar üzüldüysek, Bursa'da Diyarbakırspor'a yapılan da bizi aynı şekilde üzdü. Dileğimiz bir daha bu işlerin bu şekilde olmaması. Sportif yarışların centilmence, uygar bir şekilde, medeni bir üslupla yapılması bizim dileğimiz"