Eker: Danıştay kararından haberimiz yoktu

T24 -

Mehdi Eker, ''1. Gıda Güvenliği Kongresi''nin açılışından önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakan Eker, ''Dün böyle aniden bir haber aldık medya vasıtasıyla. Dolayısıyla bize haber resmen gelecek, biz onu resmen inceleyeceğiz. Orada ne yazıyor, ne yazmıyor, gerekçe ne, ona göre bir tavır alacağız'' şeklinde konuştu.Denetimlerin ise birtakım prosedürü olduğunu dile getiren Eker, her şeyin bıçak gibi bir anda kesilmediğini ve değerlendirme yapmaları gerektiğini ifade etti.Eker, GDO yasasına ilişkin ise, ''Yasa için zaten hazırlığımız vardı'' dedi.