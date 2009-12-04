T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eker: Danıştay kararından haberimiz yoktu

Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker, Danıştay'ın GDO'lu ürün yönetmeliğinin yürütmesini durdurmasınına ilişkin bilgileri olmadığını açıklad&

04 Aralık 2009 02:00

T24 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Danıştay 10. ve 13. Daireleri Müşterek Heyetinin GDO'lu ürünlerle ilgili yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesini durdurmasına ilişkin, ''Doğrusu böyle bir dava açıldığından da bilgimiz yoktu, çünkü savunmamız alınmadı'' dedi.

GDO'lu ürünlerin yürütmeliği durduruldu

Mehdi Eker, ''1. Gıda Güvenliği Kongresi''nin açılışından önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Eker, ''Dün böyle aniden bir haber aldık medya vasıtasıyla. Dolayısıyla bize haber resmen gelecek, biz onu resmen inceleyeceğiz. Orada ne yazıyor, ne yazmıyor, gerekçe ne, ona göre bir tavır alacağız'' şeklinde konuştu.

Denetimlerin ise birtakım prosedürü olduğunu dile getiren Eker, her şeyin bıçak gibi bir anda kesilmediğini ve değerlendirme yapmaları gerektiğini ifade etti.

Eker, GDO yasasına ilişkin ise, ''Yasa için zaten hazırlığımız vardı'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24