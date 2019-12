-EKER: BAYRAMDAN SONRA ET FİYATLARI DÜŞER ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, et fiyatlarının Kurban Bayramı'ndan sonra düşeceğini söyledi. Kanal 24 televizyonunda bir programa katılan Bakan Eker, ''Kurban Bayramı'ndan sonra et fiyatları düşer. Türkiye içindeki fiyatlar maliyetine gelir, düşmesini bekliyorum. Bugün itibariyle, kasaplık canlı hayvan ithalatına karar verdiğimiz 26 Nisan'ı esas aldığımızda perakende fiyatlarında kıymada yüzde 15, kuşbaşında yüzde 16'lık düşüş var. Bu 9 tane Türkiye çapında şubeleri bulunan marketler zincirinin ortalama fiyatlarındaki düşüş'' dedi. Et fiyatlarındaki gelişmeleri dakika dakika cep telefonundan izlediğini belirten Eker, ''Domates fiyatları da dün ve önceki gün biraz yükseldi. 9 günlük tatil yüzünden alımın yükselmesi üzerine bir miktar yükseldi. 9 günlük tatilde birçok işletme, otel, turistik tesis ihtiyaçlarını 9 güne göre ayarladı. Bu yüzden hal fiyatlarında yükselme oldu 3-3,5 liraya kadar çıktı, mevsim normallerine düşer. Bu yıl anormal derecede rutubet ve sıcak tarla domatesine zarar verdi'' diye konuştu. -''TÜRKİYE'DE TARIM SEKTÖRÜ İLERİ GİDİYOR''- Muhalefetin siyaset icabı Türkiye'de tarımın bittiğini söylediğini belirten Eker, şunları kaydetti: ''Türkiye'de tarım sektörü, uluslararası göstergelere buradaki göstergelere bakıldığında kesinlikle ileri gidiyor. Bir ülkede tarımın geliştiğinin göstergesi o ülkede tarımsal üretim değeri, yani toplam ürettiğiniz tarımsal ürünün ekonomisidir. Türkiye 2009 yılında 51 milyar dolar tarımsal ürün üretti. 2008 yılında 56,7 milyar dolar tarımsal ürün üretti. Hükümet 2002 yılında bunu 23 milyar dolardan alarak, 51-56,7 milyar dolar seviyesine çıkardı. O gün dünyada 11'inci sırada bulunan Türkiye, bugün sekizinci sırada.'' Türkiye'nin ilk beşe girmesini hedeflediklerini, bunun mümkün ancak zor olması nedeniyle çok uğraşmak gerektiğini vurgulayan Eker, ''Çünkü toprak bakımından çok büyük ülkeler var. İlk sekizde olanlardan ABD, Çin, Brezilya, Avustralya ve Hindistan'a baktığınızda bunlar devasa topraklara sahip ülkeler. Avrupa'nın en önündeyiz zaman zaman Fransa ile yarışıyoruz'' dedi. Eker, şöyle devam etti: ''Türkiye'nin üretim değeri 23 milyar dolardan 51 milyar dolara çıktıysa ve Türkiye dünya sıralamasında 11'inci sıradan 8'inci sıraya çıktıysa tarım gelişiyor demektir. 2009 yılında 11 milyar 200 milyon dolar tarım ürünü ihraç ettik. İthalatımızın önemli kısmını işleyerek ihraç ediyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde herşeyi satan hiç kimseden almayan bir ülke yok. Hollanda yılda 40 milyar doların üzerinde tarım ürünü ithalatı yapıyor, ancak bunu alıyor işliyor ve ihraç ediyor.'' Türkiye'nin dünyada buğday unu ihracatında şu anda bir numara olduğunu ifade eden Eker, ''Türkiye buğday ürünü ihracatında 12'inci sıradan bir numaraya geldi. Türkiye üretim fazlası buğdayını işliyor, yani 1-1,5 milyon ton yıla göre 2 milyon ton buğday işliyor. Türkiye'nin iç üretim fazlasını sanayicimiz aldıktan sonra işleyerek satıyor, yetmiyor, sanayi kapasitesi var, dünyadan ucuz buğday alıyor, bunu dahilde işleme rejimiyle içeride işliyor, unu yapıyor ve ihraç ediyor'' diye konuştu. Eker, ''Türkiye İsrail'e geçen yıl 142 milyon dolarlık tarım ürünü sattı, 27 milyon dolar mal ithal etti. Sattığımızın içinde tohum dahil her türlü ürün var, aldığımız ürünlerin içinde bazı hibrid sebze tohumları var, diğer tarımsal ürünler var. Bu bir ticarettir'' ifadesini kullandı. -''SÜT TOZUNA DESTEK'' Türkiye'nin süt tozu ithalatını normal iç piyasasında kullanılmak üzere değil dahilde işleme rejimi için yaptığını, ancak 2009 yılında alınan kararla Türkiye'de içeriden süt almak suretiyle süt tozu üretimi konusunda sanayiciyi desteklemeye başladıklarını belirten Eker, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sanayiciye, 'bizim kendi çiftçimizin sütünü al, süt tozu yap, dahilde işleme rejimi için kullanacağın süt tozunu buradan kullan, ben de sana destek veriyorum' dedik. Geçen yıl 6 bin ton, bu yıl 5 bin ton süt tozuna destek verdik. Yıllık dahilde işleme rejiminde Türkiye'nin toplam kullandığı süt tozu miktarı 18 bin ton. 18 bin ton süt tozu demek 180 bin ton süt demektir. Türkiye'de dahilde işleme rejiminde kullanılacak süt tozunun tamamına destek vereceğiz. Hiç süt tozu ithalatı yapmaya gerek kalmadan, kendi sütümüzden süt tozu yapalım onu sanayicimiz dahilde işleme rejiminde kullansın.'' -ANADOLU'DA ŞAP HASTALIĞI- Anadolu'da şap hastalığının önlenmesi için bu yıldan itibaren Marmara Bölgesi'nden başlamak üzere tedbirleri Anadolu'ya yaymaya başladıklarını ifade eden Eker, ''Anadolu'da büyükbaş hayvanlara yılda iki kez aşı yapıyoruz. Sadece şap için değil bütün hastalıklarla ilgili olarak. Birinci hedefimiz Marmara Bölgesi, yani güney Marmara, İstanbul'un Anadolu yakası, İzmit, Adapazarı, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale gibi iller. Daha sonra diğer bölgeleri hedefliyoruz. Trakya bölgesini şap hastalığından arındırmak için üç yıl uğraştık'' diye konuştu. Bakan Eker, Türkiye'nin geçen yıl 80 bin baş kadar koyun ihracatı yaptığını da sözlerine ekledi.