-EKER: BAYRAMA 5 GÜN KALA FİYATLAR BELİRİR İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, ''Bugünkü (kurban) fiyatın gerçek fiyat olduğunu düşünmüyorum. Onun için eğer biraz yüksek gibi görünüyorsa da bu gerçek bir fiyat değildir. Bayrama son 5-6 gün kala gerçek fiyatlar ortaya çıkar'' dedi. Eker, Kurban Bayramı için getirilen ithal kurbanlıklar ile et fiyatları konusunda Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki Borsa Lokantası'da düzenlediği toplantının ardından gazetecilerin kurban ve et fiyatlarına ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Belli şartlarda et, Avrupa yakası ve Anadolu yakasına geçiş yapabilecek dediniz. Bunu detaylandırabilir misiniz ve 2 yakada oturan İstanbullular farklı fiyatlarda mı et yiyecekler?'' sorusunu yönelttiği Eker, her yıl Türkiye'de 500-600 bin arasında büyükbaş hayvan, 2-2,5 milyon arasında da küçükbaş hayvanın kesildiğini belirterek, ''Türkiye'de genel manada kurbanlık hayvan varlığı ve temini açısından bir sıkıntı yok'' dedi. Türkiye'nin Trakya bölgesini şap hastalığından ari hale getirdiklerini, Türkiye'nin bu statüyü kazanmak için 3 yıl çalıştığını, bunun Avrupa Birliği ile gıda faslının müzakereye açılmasının şartlarından biri olduğunu ifade eden Eker, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin bu durumunu muhafaza etmesi gerekiyor. Bu çerçevede aldığımız bazı tedbirler var. Bu durumdan Kurban Bayramı'nda Trakya bölgesinde yaşayan vatanların etkilenmemesi için birtakım tedbirler aldık. Trakya'da 453 bin büyükbaş, 768 bin küçükbaş hayvan varlığımız var ama geçişler kontrollü olacağı için yani şap hastalığı riskine karşı ilave tedbirler aldık. Trakya bölgesine dünyada şap hastalığı görülmeyen ülkelerden Avustralya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden 721 bin küçükbaş hayvan için izin verildi. 150 bine yakını geldi, bu hafta sonu itibariyle 300 bine tamamlanmış oluyor. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından 16 bin büyükbaş hayvan ithalatı için de izin istendi. Et Balık Kurumu da 20 bin büyükbaş hayvanı Trakya bölgesine, İstanbul'un Avrupa yakasına getiriyor. Et Balık Kurumu'nun büyükbaş hayvanları satacağı kilogram fiyatı 8,5 liradır. Diğerleri zaten Türkiye'ye göre daha ucuz fiyata Avrupa'dan veya Avustralya'dan temin edildiği için onlar da makul fiyatta olacak.'' Anadolu tarafındaki besicilerin, Avrupa tarafına hayvan geçirmesine gerek olmadığını ifade eden Eker, ''İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayan vatandaşların, fiyat yönünden endişeye kapılmalarına gerek yok. Onların da makul fiyattan et temin etmeleri için her türlü tedbir alındı. Et Balık Kurumu'nun satacağı 20 bin büyükbaş hayvan, gerek vatandaşlarımızın büyükbaş hayvan ithalatı, gerekse toplamda 700 binin üzerinde olan küçükbaş hayvan ithalatı Avrupa yakasında Trakya bölgesinin de kurbanlık ihtiyacını karşılar'' dedi. -''HAYVAN SAĞLIĞINA DİKKAT''- Kurban ibadetini yerine getirirken özellikle hayvan sağlığına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Eker, şunları kaydetti: ''Birtakım mikrobik hastalıklar çok basit bir şekilde bir bölgeden başka bir bölgeye taşınabiliyor ve bu milli ekonomiye çok büyük zarar veriyor. Bizim bu hastalıkla mücadele edip, ortadan kaldırmak için harcayacağımız para, emek, çaba bizi çok büyük bedellerle karşı karşıya bırakıyor. Trakya'nın şaptan ari olması demek, Trakya bölgesinin bir ihracat üssü haline gelmesidir. Türkiye'nin yakaladığı bu imkanı, 3-5 kurbanlık daha fazla geçirelim gibi bir gerekçeye heba edersek, büyük bir fırsatı kendi ellerimizde tepmiş oluruz. Bunu Türkiye'nin çıkarı için doğru görmüyoruz. O nedenle Avrupa'daki vatandaşlarımız ihtiyaçlarını Trakya'dan temin etsinler, çok büyük bir ihtiyaç olursa Anadolu yakasında kesip, hayvanını et olarak götürebilir.'' Eker, küçükbaş hayvanda Et Balık Kurumu'nun fiyatının sorulması üzerine, Et Balık Kurumu'nun küçükbaş hayvan değil, büyükbaş hayvan getirdiğini, büyükbaş hayvanın canlı satış fiyatının da 8,5 lira olduğunu söyledi. Anadolu yakasındaki fiyatın, arz ve talebe göre şekilleneceğini ifade eden Eker, ''Bugünlerde esasen herkes birbirini kolluyor tabiri caizse. Bugünkü fiyatın gerçek fiyat olduğunu düşünmüyorum. Onun için eğer biraz yüksek gibi görünüyorsa da bu gerçek bir fiyat değildir. Bayrama son 5-6 gün kala gerçek fiyatlar ortaya çıkar. Çünkü özellikle şehirde kurban kesecek vatandaşlarımızın bu hayvanı saklayacağı bir yer yok. O nedenle şu anda sadece insanlar piyasayı kontrol ediyor, fiyatları konuşuyor. Bu işin iki tarafı var. Satıcı fiyatın yükselmesini istiyor, beklenti oluşturuluyor. Psikolojik faktörler devreye giriyor. Alıcı da bunun düşük olmasını arzu eder. Piyasa fiyatının ne olacağını görmemiz için bir hafta daha beklememiz lazım'' dedi. Bakan Eker, bir soru üzerine kendisinin de ithal et yediğini söyledi. ''Vatandaşlar endişe duymadan ithal et yiyebilir mi?'' diye sorulan Eker, şu yanıtı verdi: ''Türkiye'ye ithalatına izin verdiğimiz etler sağlıklı. Bu hayvanlar, uluslararası sağlık sertifikalarını, uluslararası sağlık kuruluşlarının belirlediği şartlar çerçevesinde tamamen sağlıklı ülkelerden getiriliyor. Sağlıklı şartlarda ve Türk veteriner hekimlerinin nezaretinde İslami usullerle kesiliyor. Kimse ithal et üzerinden spekülasyona gitmesin. 10 bin ton et girişi gerçekleşti, bu da perakende fiyatlarına yansıdı. Türkiye'de karkas et ortalaması 16,39 liradır. Toptan etin fiyatı bu. Bunun üzerine bir miktar KDV ve kemik payı olur. Perakende fiyatının buna göre olması lazım. Perakende eğer bunun çok üzerindeyse bu kabul edilebilir bir şey değildir. İstismardır ve spekülasyondur. Et üretim fiyatı ve kesim fiyatı budur. Bugün Türkiye'nin 16 büyükbaş hayvan kesimi yapılan illerinden aldığımız fiyatlar bu. Gerek ithal etin, gerekse ithal hayvanların devreye girmesiyle birlikte perakende fiyatlarında makul bir düzeye inmeye başladığını müşahede ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu daha da etkisini hissettirecek.''