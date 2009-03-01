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Spor

Ek yardımcı hakem geliyor

Futbolun kurallarını belirleyen Uluslararası Kurul maçları takip edecek fazladan yardımcı hakem kullanılması fikri kabul gördü.

01 Mart 2009 02:00


Futbolun kurallarını belirleyen Uluslararası Kurul'un Dublşn toplantısında, maçlarda sadece ceza sahası içini takip edecek fazladan yardımcı hakem kullanılması fikri kabul gördü. Kurul, uygulamanın gelecek sezon Avrupa'da büyük bir ligde denenmesine karar verdi.

4 Britanyalı ve 4 FIFA delegesinden oluşan Uluslararası Kurul, İrlanda'nın başkenti Dublin'de toplandı.

Toplantı sonunda açıklama yapan FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke, kurul olarak ekstra hakem fikrine olumlu baktıklarını söyledi.

Valcke, gelecek sezon Avrupa'da pilot bir lig seçerek uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Denek olarak kullanılacak ligin hangisi olacağı ise henüz netleşmedi.

UEFA Başkanı Michel Platini de, ekstra hakem uygulamasının EURO 2012 elemelerinde ilk kez resmen uygulanabileceğini söyledi.

Maçlarda görev alacak ektsra iki hakem, sahanın iki ucunda yer alacak ve sadece ceza sahası içinde gerçekleşecek kural ihlallerini takip edecek.

International Board, sarı kart gören oyuncuların, "maç içinde belirli bir süre" ceza kulübesinde oturması fikrini ise kabul etmedi.

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