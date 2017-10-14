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 (ek özel görüntülerle) PENDİK'TE KIZ ÖĞRENCİYİ ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVKEDİLDİ 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN  - İSTANBUL DHA Pendik'te 1 kız öğrenciyi öldüren yanındaki 2 erkek öğrenciyi ise yaralayan 21 yaşındaki Mustafa Yetgin adliyeye sevkedildi

14 Ekim 2017 15:00

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN  - İSTANBUL DHA
Pendik\'te 1 kız öğrenciyi öldüren yanındaki 2 erkek öğrenciyi ise yaralayan 21 yaşındaki Mustafa Yetgin adliyeye sevkedildi.
Pendik Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlananan Mustafa Yetgin,  daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Polisin çelik yelek giydirdiği Yetgin, daha sonra Anadolu Adalet Sarayı\'na götürüldü.

HELİN\'İN O MESAJI
Öte yandan hayatını kaybeden Helin Palandöken\'in 18 Eylül\'de Twitter hesabında \"Gizli bir sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum\" mesajını paylaştığı ortaya çıktı

Görüntü Dökümü:
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-Zanlının adliyeye sevki
-Zanlının sağlık kontrolünden geçirilmesi (özel)
-Helin\'in mesajı

DHA FEED

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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