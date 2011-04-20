-EK KLASÖRLER SANIK AVUKATLARINA DAĞITILDI İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin emekli Albay İbrahim Sezer'in de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu, 1'i başka suçtan tutuklu 56 sanık hakkında, 1 ile 172,5 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle açılan ve bugün ilk duruşması yapılan davanın iddianamesinin ek klasörleri sanık avukatlarına dağıtıldı. Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak atanan dönemin özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından hazırlanan 254 sayfalık iddianameye ait 30 klasörün taranma işlemi tamamlandı. DVD ortamına aktarılan, suç iddialarına ilişkin belge ve delillerin bulunduğu klasörlerin, daha sonra DVD'ler halinde sanık avukatlarına dağıtımı yapıldı. Klasörlerde, sanıklarla ilgili tespit tutanakları ve ekleri, dijital inceleme tutanakları, asker ve müşteki ifade tutanakları, bilirkişi raporları ve TÜBİTAK'a ait raporlar ile dosyalar halinde savcılık, emniyet ve mahkeme yazışmalarına yer verildi. Soruşturma esnasında sanıkların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen flash bellek, CD, DVD ve başka dijital verilere ilişkin sanıkların isimlerinin yazılı olduğu, aramada görevli polis memurlarının imzaları yer alan tespit tutanaklarının bulunduğu klasörlerde, arama, el koyma ve inceleme kararları ile incelenen flash bellek, CD ve DVD gibi materyallerin sıralandığı tutanaklar yer buldu. Doküman inceleme tutanağı ve ekleri, sanıklardan ele geçirilen defter ve ajandalardaki sayfaların not yazılı örnekleri, 500'ü aşkın madde bulunan ''Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri'' isimli belgenin örneği ve yaşları 20 ile 24 arasında değişen bazı Deniz Harp Okulu kadın öğrencilerinin kişisel özelliklerinin yazılı olduğu belgeler ile bunlara ait fotoğraf örneklerinin olduğu klasörlerde, ''müşteri'' başlıklı, bazı kişiler ile kadınların telefon numaralarının yazılı olduğu fihrist sayfası örnekleri, ''müşteri'' ve ''ilgili personel'' başlıklı telefon numaraları örnekleri, Amerkom tersane proje dosyası örneği, ordu mensuplarına ait görev kimlik kartları ile seyahat belgeleri fotokopileri, personel araç giriş kartı örnekleri, alışveriş fişi ve fatura örnekleri ile bazı film isimlerinin verildiği dosyaların içeriği bulunuyor. Klasörlerde ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca bazı müşteki askeri personelden alınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen ifade tutanakları ile bazı cumhuriyet savcılıklarına gönderilen müşteki ifadesi alınması yönündeki talimat yazıları ve Genelkurmay Başkanlığından İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gönderilen, ''belgelerin gizli olup olmadığına'' yönelik cevabi yazıların örneği de yer buldu.