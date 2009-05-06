Ek klasörde Savcı Öz sürprizi

Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, adının yer aldığı ancak kim tarafından yazıldığı bilinmeyen bir belgeyi de iddianamenin ek klasörüne koydu.



Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre; Eruygur’da bulunan notlarda, Gülen cemaatine bağlı olduğu iddia edilen yargı mensuplarının da isimleri var. Savcı Öz’ü de Gülen örgütlenmesi içinde gösteren bu notlar, ek klasörlerde yer aldı



Ergenekon davasının 2. iddianamesinin ek klasörleri arasında, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur’un Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki odasında ele geçirilen ilginç bir belge de yer aldı.



El yazısıyla hazırlanan, “FGT Hâkim Yapılanması” başlıklı 2 sayfalık notlarda, Fethullah Gülen cemaatine bağlı olduğu iddia edilen hâkim, savcı ve bazı kamu görevlilerinin isimlerine yer verildi.

Ergenekon soruşturmasını başlatan savcı Zekeriya Öz de Gülen örgütlenmesi içinde gösterildi. Öz, kendisiyle ilgili bu belgeyi de iddianamenin klasörlerine koydu. Eruygur’dan çıkan notta, ayrıca Öz’ün çocukları ve okudukları okullarla ilgili bilgiler de yer aldı.



FGT Hâkim Yapılanması (Cemaat)



30. klasörde yer alan “FGT Hâkim Yapılanması (Cemaat)” başlıklı el yazılı notta şu iddialar yer aldı:

1- Aziz Gürcan: Doğu Anadolu Bölge Cemaat Müfettişi (eski), Konya Selçuk mezunu tarih öğretmeni. Ergenekon operasyonundan 15 gün önce ABD çıkışı var. Türk Hukukçular Derneği Başkanı.

2- Kadir Tekgül: Albaylar Ünitesi sorumlusu, İstanbul’da ikamet ediyor, Zirve Yayıncılık Genel Pazarlama Sorumlusu.

3- Halil İbrahim Okur: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü (9 Eylül Hukuk mezunu)

4- Sefa Mermerci: Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı.

5- Fatih Tok.

6- Selim Aker: İstanbul Bölge Adalet Müfettişi



Cemaat örgütlenmesi



Notlarda, “Ergenekon operasyonu emrini veren” başlığı altında, basit bir şema ve şemanın başında da Halil İbrahim Okur ismi yer alıyor. Okur’un isminin karşısında, “Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü” yazıyor.

Okur’un altında, Ergenekon soruşturması savcısı Zekeriya Öz ismine yer veriliyor. Öz’den sonra şemada Metin Çelik (9 Eylül Hukuk 1991 mezunu) yazıyor. Şemanın altında ise, Öz’ün çocuklarının okuduğu kolejin adı veriliyor.

Şemadan sonraki bölümde, “Tüm talimatlar kurye aracılığıyla geliyor” şeklinde başka bir not daha bulunuyor.



“Savcılarla ilgili kısım (Cemaat örgütlenmesi)” başlığı altında da şu bilgi yer alıyor:

1- İzzet Doğan (Kastamonu Eğitim Mezunu): Ankara’da haberler müfettiş aracılığıyla iletiliyor.

“Yargıtay Örgütlenmesi” başlığı altında 1 numara olarak, “Av. Rasim Kuseyri (Mersinli Arap)” ismi yazıyor. Ondan sonra “Yargıtay 10.Dairesi Başkanı (Denizlili) ve Ali Muhlis Karakuş (C. Savcısı Yargıtay C.Başsavcılığı Ankara) notları yer alıyor.

Bu bölümün sonunda, “Talimatları ABD’den getiren Aziz Gürcan (Türk Hukukçular Derneği Başkanı)” notu yer alıyor.

“Emniyet Teşkilatı Sorumlusu (Cemaat)” başlığı altında ise “Prof. Dr Remzi Fındıklı (Polis Akademisi’nde görevli)” yazıyor.



Polis Akademisi hocası da var



Belgede ismi geçen Halil İbrahim Okur şu anda Adalet Bakanlığı’nda “Müşteşar Yardımcısı”; Sefa Mermerci “Adalet Bakanlığı Müfettişi”; Ali Muhlis Karakaş “Yargıtay Üyesi”; Prof. Dr. Remzi Fındıklı “Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı” olarak görev yapıyor. Avukat Rasim Kuseyri ise, yeni Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in eski avukatı. Kuseyri, AKP Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın avukatlığını sürdürüyor

