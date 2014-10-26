Ek iş yapanların sayısı arttı



Yeşiller partisi meclis fraksiyonunun verdiği soru önergesine federal hükümetin verdiği yanıt, Almanya'da ek iş yapanların boyutunu ortaya koydu. 2013 yılı sonu itibariyle ek iş yapanların sayısı yaklaşık 2 milyon 400 bin olarak kaydedildi. Bu sayı 10 yıl önce yaklaşık 1 milyon 200 bin olarak tespit edilmişti.

Öte yandan toplam 7 milyon 650 bin “küçük işin” yüzde 61'i kadınlar tarafından yapılıyor. Almanya'da ayda 450 eurodan düşük ücretli işlere "küçük iş" deniyor. Bu sınıra kadar ücret alınan işlerde çalışanların sosyal sigortaya vergi ya da katkı ödemesi gerekmiyor. Ancak bu işlerde çalışanların sosyal sigortası da bulunmuyor. Hükümet, koalisyon sözleşmesinde küçük işlerde çalışanları, hakları konusunda bilgilendirme ve düzenli, sosyal sigortalı işlere geçişlerini kolaylaştırma sözü vermişti.