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(ek görüntüyle) YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE LASTİK YÜKLÜ KAMYON YANDI 

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir kamyonun yanması nedeniyle köprü bir süre trafiğe kapandı

27 Kasım 2017 18:03

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir kamyonun yanması nedeniyle köprü bir süre trafiğe kapandı.
Edirne yönüne ilerleyen lastik yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yol bir süre trafiğe kapandı. Yangın kısa sürede söndürülürken yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü;:
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-Yanmış kamyonun fotoğrafı
-Köprü trafiğinden detaylar
-Kamyonun görüntüsü
-Ekiplerin çalışması
 

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Zeki GÜNALDHA Yavuz Sultan Selim KöprüsüEdirneYangınGörüntü Dökümü; Yanmış

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