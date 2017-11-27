(ek görüntüyle) YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE LASTİK YÜKLÜ KAMYON YANDI 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir kamyonun yanması nedeniyle köprü bir süre trafiğe kapandı.

Edirne yönüne ilerleyen lastik yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yol bir süre trafiğe kapandı. Yangın kısa sürede söndürülürken yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü;:

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-Yanmış kamyonun fotoğrafı

-Köprü trafiğinden detaylar

-Kamyonun görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

