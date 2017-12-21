T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ek görüntüyle) PENDİK'TE BİNANIN 4'ÜNCÜ KATINDA PATLAMA (2)

- Ortalık savaş alanına döndü, 3 kişi yaralandı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Pendik'te 5 katlı bir binanın 4'üncü katında patlama meydana geldi

21 Aralık 2017 19:28

- Ortalık savaş alanına döndü, 3 kişi yaralandı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Pendik\'te 5 katlı bir binanın 4\'üncü katında patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık  ekibi sevkedildi. Patlama nedeniyle 3 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre patlamanın tüpten kaynaklandığı belirtilirken olay yerindeki inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-------------
-Yangın sonrası çekilen görüntü
-Olay yerinden görüntüler

21.12.2017 - 16.11 - Haber Kodu : 171221137

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OrtalıkCengizRamazan EĞRİDHA PendikPatlamaGörüntü Dökümü YangınHaber Kodu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24