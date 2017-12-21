(ek görüntüyle) PENDİK'TE BİNANIN 4'ÜNCÜ KATINDA PATLAMA (2)

- Ortalık savaş alanına döndü, 3 kişi yaralandı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Pendik\'te 5 katlı bir binanın 4\'üncü katında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. Patlama nedeniyle 3 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre patlamanın tüpten kaynaklandığı belirtilirken olay yerindeki inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın sonrası çekilen görüntü

-Olay yerinden görüntüler

21.12.2017 - 16.11 - Haber Kodu : 171221137