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 (EK GÖRÜNTÜYLE) İSTANBUL'DA FIRTINA, DOLU VE  YAĞMUR... 

* Bir anda hava karardı

03 Mart 2018 17:09

* Bir anda hava karardı.. Önce fırtına çıktı, ardından dolu ve yağmur etkili oldu.

* Taksim Meydanı\'nda dolu ve yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA  - Zeki GÜNAL  - Alper KORKMAZ -İSTANBUL DHA
İstanbul\'da dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı\'nda önce fırtına ardından dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Bir anda dolu ve sağanak yağmura yakalananlar ne yapacaklarını şaşırdı. Bir çok kişi meydandaki tramvay durağına sığındı. Koşarak ilerlemeye çalışanlar ıslanmaktan kurtulamadı. Meydandaki seyyar tezgahı bulunanlar da hızla sığınacak yer aradı.

Görüntü Dökümü:
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TAKSİM
-Dolu ve sağanak yağmur
-Duraklara sığınanlar
-Koşanlar
-Seyyar tezgahıyla uzaklaşanlar
YENİBOSNA
-Dolu ve sağanak yağmur
-ÜSKÜDAR KISIKLI
-Yağan dolu

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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