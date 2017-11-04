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 (ek görüntüyle geniş haber) OTO SERVİSİNDE YANGIN 

- Yükselen alevleri cep telefonuyla görüntülediler

04 Kasım 2017 16:27

- Yükselen alevleri cep telefonuyla görüntülediler.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Maltepe\'de bir iş merkezinin alt katında bulunan otomobil servisinin boyama yapılan bölümünde yangın çıktı. Yoğun dumandan etkilenen  2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Yangın saat 12.00 sıralarında çıktı. 4 katlı iş merkezinin alt katında bulunan otomobil servisinin boyama bölümünde yangın çıktı. Bir anda alevler ve yoğun duman nedeniyle çalışanlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Maltepe, Kayışdağı, Kartal ve Büyükbakkalköy itfaiye grupları sevkedildi. Yoğun dumandan etkilenen 2 işçi ambulansa alınarak müdahale edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı .  Serviste görevli bir çalışan, “Yangın bacadan çıktı. Boya bölümünü bir anda duman kapladı, dışarı çıktık “diye konuştu. Bu arada yangın sırasında yaşanan panik ve alevler bir cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Yoğun duman
-Dışarı çıkan işçilerin görüntüsü
-İçerdeki işçilerin dışarı çıkmaları
-Maske takmaları
-İtfiayenin müdahalesi
-Dumandan etkilen 2 işçinin görüntüsü(ÖZEL)
-Ambulasta müdahale edilmesi(ÖZEL)
-Alevli görüntü cep telefonu(ÖZEL)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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