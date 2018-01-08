T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Ek Görüntüyle Geniş Haber) İSTANBUL'DA 500 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ   

* Operasyonlar polis kamerasında

08 Ocak 2018 15:56

* Operasyonlar polis kamerasında...

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak\'ta 2 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. 
 
MAYA VE FIRTINA 138 KİLO EROİNİ BULDU
Narkotik polisleri, uyuşturucu tacirlerinin TIR\'la Avrupa\'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. 
Ekipler Çatalca mevkiinde TIR\'a baskın düzenledi. Dedektör köpekler \'Maya\' ve \'Fırtına\'nın da kullanıldığı aramalarda 130 paket halinde 138 kilogram eroin ele geçirildi. M.A., L.B. ve S.D. gözaltına alındı. 

MİNİBÜSTE SKUNK ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aynı gün bir minibüse düzenlediği operasyonda 350 kilogram skunk ele geçirildi. Baskında S.G. ile M.S. gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON LİRA 
Polis kameralarının da kaydettiği iki operasyonda ele geçirilen 500 kilo uyuşturucu maddenin, piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenildi. 
 
Görüntü Dökümü:
-------------------------
(AKTÜEL)
-Sergiden görüntü
-Uyuşturucu maddelerden görüntü
-Dedektör köpekler \'Maya\' ve \'Fırtına\'nın görüntüsü
-Dedektör köpeklerin alçıpan levhalarda inceleme yapması
-Polis ekiplerinin uyuşturucu maddeleri çıkartması 
-Genel ve detaylar
 
(POLİS KAMERASI)
 -Polis ekiplerinin TIR\'da inceleme yapması
-TIR\'da dedektör köpeğin inceleme yapması
-Polis ekiplerinin eroinleri bulması
-Polis ekiplerinin minibüsü takip etmesi
-Minibüsün oto yıkamaya girdiği sırada yapılan operasyon 
-Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına alması 
-Minibüste ele geçirilen poşetler dolusu skunklardan görüntü 
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detaylar

08.01.2018 - 10.40 - Haber Kodu : 180108022


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OperasyonlarHaberKameraKENARLIDHA İstanbul Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüOcakBaskınlardaVE FIRTINAKİLO EROİNİ BULDU NarkotikTIR AvrupaTIRDedektörSKUNK ELE GEÇİRİLDİ Narkotik Suçlarla MücadeleBaskında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24