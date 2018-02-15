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(Ek Görüntüyle Geniş Haber) DOLMABAHÇE SARAYI ÖNÜNDE MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hakan KAYA - Özgür EREN - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA Beşiktaş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önünde seyreden kamyonete çarptı

15 Şubat 2018 18:28

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hakan KAYA - Özgür EREN - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA
Beşiktaş\'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önünde seyreden kamyonete çarptı. Yerde sürüklenen motosiklet bir süre sonra alev alev yandı.
Kaza, Beşiktaş Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Sarayı önünde meydana geldi. 
Anıl Özışık\'ın kullandığı motosiklet Beşiktaş istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden kamyonete çarptı. Motosiklette bulunan iki kişi yola savrulurken yerde sürüklenen motosiklet daha sonra alev aldı. 
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale geldi. 

Görüntü Dökümü:
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-Motosikletin alev alev yanması
-Yanan motosiklete müdahale
-Motosiklet sürücüsünden görüntü
-Genel ve detaylar

15.02.2018 - 14.56 - Haber Kodu : 180215120
15.02.2018 - 15.08 - Haber Kodu : 180215125

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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