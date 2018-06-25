(Ek Görüntülerle)TARABYA'DA KALABALIK ARTIYOR

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçim sonuçlarını takip ettiği Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'nün bulunduğu Tarabya sahil yolundaki kalabalık, dakikalar ilerledikçe artıyor. Ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları olan yüzlerce kişi, \'Başkan Erdoğan\' sloganları atıyor. Toplanan partililer, Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'nün girişinde bulunan ve helikopter pistinin de bulunduğu meydana alınmaya başladı. Partililer, güvenlik noktasındaki aramalardan geçerek meydana giriş yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ilerleyen saatlerde burada bir konuşma yapması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Araçlarıyla tura çıkanlar

-AK Parti bayraklarıyla toplananlar

-Tarabya Köşkü\'nün önüne gelenler

-Sahil yolunda korna çalarak tur yapanlar

-Genel ve detaylar

