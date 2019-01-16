(Ek görüntülerle)İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kartal Aydos Mahallesi civarında etkili kar yağışı görülüyor. Yer yer yüzey beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri, kar yağışının artması ihtimaline karşı kar küreme araçları ve tuzlama ekipmanlarıyla birlikte yollarda hazır bekliyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, İstanbul\'da fırtına ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İstanbul\'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışı

-Beyaza bürünen yüzey

-Muhabir anonsu

-Yolda hazır bekletilen kar küreme araçları