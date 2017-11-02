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(Ek Görüntülerle Yeniden) İSTANBUL'DA YABANCILARA DENETİM: 143 KİŞİ SINIRDIŞI EDİLECEK

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA İstanbul'da yabancılara yönelik yapılan denetimlerde 143 kişi gözaltına alındı

02 Kasım 2017 15:35

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA
İstanbul\'da yabancılara yönelik yapılan denetimlerde 143 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz salı akşamı yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yaptı. Yasadışı yollardan geldiği belirlenen 139\'u Afganistan, 2\'si Türkmenistan, 1 Özbekistan ve 1 Pakistan uyruklu 143 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sınırdışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
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-Polis ekiplerinin denetim yapması
-Denetimlerden görüntü
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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