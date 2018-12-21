(Ek görüntülerle) YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 3 YARALI

Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - YAVUZ Sultan Selim Köprüsü\'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Anadolu - Avrupa yönünde saat 08.00 sıralarında minibüs, ticari araç ve TIR\'ın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılılar ambulansla hastaneye sevkedilirken Avrupa yönünde bir süre trafik durdu. Araçları kaldırma çalışması sürerken trafik tek şeritten sağlanıyor.
Görüntü Dökümü:
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-ek görüntü-
-Kaza yapan araçlar
-Ekiplerin müdahalesi
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-Trafik
-Kaza yerinde müdahale
-Detaylar