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(Ek görüntülerle) YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 3 YARALI

Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - YAVUZ Sultan Selim Köprüsü'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

21 Aralık 2018 12:45

Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - YAVUZ Sultan Selim Köprüsü\'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Anadolu - Avrupa yönünde saat 08.00 sıralarında minibüs, ticari araç ve TIR\'ın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılılar ambulansla hastaneye sevkedilirken Avrupa yönünde bir süre trafik durdu. Araçları kaldırma çalışması sürerken trafik tek şeritten sağlanıyor.

Görüntü Dökümü:
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-ek görüntü-
-Kaza yapan araçlar
-Ekiplerin müdahalesi
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-Trafik
-Kaza yerinde müdahale
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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