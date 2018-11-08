T24 LogoT24 Logo
Gündem

EK GÖRÜNTÜLERLE) SULTANBEYLİ'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI

  Haber İstanbul DHA Sultanbeyli'de öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 öğrenci yaralandı

08 Kasım 2018 12:57

 

Haber İstanbul DHA
Sultanbeyli\'de öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 öğrenci yaralandı. 
Kaza dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde meydana geldi.Öğrenci servisi yan yoldan çıkan otomobilin çarpması sonucu savrularak yan yattı. Kazada serviste bulunan 3 öğrenci yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


EK GÖRÜNTÜ
---------------
-Güvenlik kamerası görüntüsü
-CEP TELEFONU
-Ambulansın gelişi
-yerdeki yaralılar
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi 

Görüntü Dökümü
---------
-Kaza yapan araçlar
-Ambulanslar
-Yaşanan panik
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SultanbeyliSultanbeyli Battalgazi MahallesindeKazadaKazaKazayıAmbulanslarlaEK GÖRÜNTÜ GüvenlikTELEFONU AmbulansınDökümü Kaza
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24