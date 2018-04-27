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(ek görüntülerle) SULTANAHMET'TE OTELDE YANGIN : 4 YARALI (3)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Sultanahmet'te bulunan bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı

27 Nisan 2018 15:30

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Sultanahmet\'te bulunan bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.


Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıların kurtarılması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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