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(Ek Görüntülerle) SANCAKTEPE'DE FABRİKA YANGINI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Sancaktepe'de plastik malzeme üretimi yapan fabrikanın depo kısmı alev alev yandı

16 Nisan 2018 18:28

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Sancaktepe\'de plastik malzeme üretimi yapan fabrikanın depo kısmı alev alev yandı. Fabrikada büyük çapta hasar oluştu. 
Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bulunan plastik malzeme üretimi yapan fabrikanın depo kısmında, saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede bulunanları bölgeden uzaklaştırdı. 

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu alevler söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü:
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-Fabrikanın alev alev yanması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Vatandaşlarla röp.
-Yangın sonrası fabrikanın durumu
-Genel ve Detay


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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